Deportivo
Miguel Loureiro: «Es complicado remontar sin tener el balón»
«Estamos tranquilos, sabemos qué somos y lo que queremos ser», señaló el zaguero blanquiazul
«Estamos fastidiados, queríamos seguir con la racha como veníamos haciendo, pero no tuvimos el día, no estuvimos bien», confesó Miguel Loureiro tras la derrota del Deportivo frente al Castellón. El zaguero admitió que el conjunto de Pablo Hernández planteó «un partido complicado» en Riazor y que «fue mejor y superior» en los 90 minutos.
Pese a que el Dépor logró adelantarse en el luminoso, Loureiro reconoció que el equipo estuvo «incómodo» por pasar «mucho rato detrás de la pelota» debido al dominio visitante. Para el blanquiazul, eso le quitó «piernas y energía» a los jugadores de Antonio Hidalgo. «Es complicado darle la vuelta al partido sin tener el balón, sin dominio para generar ocasiones y poner en peligro al rival», analizó Loureiro.
La derrota, sin embargo, no aparta al Deportivo del camino de la ambición. «Hay que ser optimistas, estamos tranquilos. Veníamos de una muy buena dinámica y tenemos que mantener la calma y seguir trabajando. Nosotros miramos el día a día, no vamos más allá. Sabemos lo que somos y lo que queremos llegar a ser», explicó el defensor. Sobre la pérdida de la imbatibilidad en Riazor, Loureiro aseguró que deben «analizar los goles y los errores» cometidos para «seguir siendo un equipo fuerte en casa».
