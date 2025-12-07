Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La peña Caramuxo de Arteixo celebra una década

Los peñistas durante la celebración

Los peñistas durante la celebración / Cedida

RAC

No todo fueron decepciones, y es que este fin de semana la peña deportivista Caramuxo de Arteixo cumplió diez años. Los socios pudieron celebrar el aniversario con una comida en la sede, acompañados de varios representes de la Federación de Peñas blanquiazul.

