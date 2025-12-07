RC Deportivo - CD Castellón: Este es el once del Dépor para enfrentarse al Castellón

Regresa el Deportivo a Riazor y a LaLiga en una semana cargada, en la que, aunque las piernas estén pesadas, debe defender el liderato de Segunda División, que codician Racing de Santander y Almería. El partido de la Nova Creu Alta da algunas pistas de los planes del técnico de Canovelles. Eso sí, el buen momento del equipo anima a que la apuesta sea continuista respecto al pasado fin de semana, no respecto al torneo del KO que fue un banco de pruebas. Se esperan diez cambios si se atiende al partido del jueves, ninguno si se fija la mirada en el choque ante guion largo

Portería y defensa

Germán Parreño regresará a su lugar natural esta temporada, que es colocarse bajo palos. No fue así en el pasado ejercicio. Eric Puerto jugó en Copa y ahora volverá al banquillo. El meta ilicitano es una de las razones del buen momento del Dépor.

Con Escudero y Ximo de baja y Lucas Noubi como duda, pocas opciones más le quedaban a Hidalgo que alinear a los cuatro defensas que le quedaban. Pero el belga está en condiciones y le arrebata el puesto a Comas y jugará junto a Loureiro, Barcia y Quagliata.

Media y delantera

En el centro del campo, después de la titularidad por los problemas gástricos de Villares en Albacete, el capitán regresará a la sala de máquinas junto a José Ángel, su socio predilecto. En la zona de enganches, con la baja de Luismi, estarán Mella, Mario Soriano y Yeremay. Y la punta de ataque es para Stoichkov.