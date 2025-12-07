Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Villares y Noubi, sancionados para el Deportivo - Real Sociedad B

El de Samarugo vio la quinta tarjeta

Diego Villares. en un calentamiento. | RCD

RAC

Diego Villares no podrá jugar el siguiente encuentro de Segunda tras ser amonestado y acumular así ya cinco cartulinas amarillas, por lo que cumplirá ciclo y se perderá el duelo del próximo domingo ante la Real Sociedad B, que se jugará en Riazor (14.00). Siguen con cuatro Eddahchouri, Barcia, Arnau Comas y Loureiro. Noubi, en el final, vio la roja.

