Al Deportivo le entra el vértigo ante sus rivales directos

La derrota ante el Castellón ha puesto punto y final a la excelente racha del Deportivo tras cinco victorias consecutivas en LaLiga Hypermotion. Sin embargo, el enfrentamiento ante los orelluts alerta a Antonio Hidalgo de cara a los futuros enfrentamientos directos en caso de empate en la tabla clasificatoria. Aún queda mucho curso para corregir la deriva, pero el equipo coruñés, de momento, no está ganando a ninguno de sus rivales directos. Cayó ante el Racing de Santander y, además del duelo del domingo, empató contra el Almería y el Burgos.

Al conjunto blanquiazul se le están atascando los equipos que componen actualmente el top 6 de la clasificación. Si bien sí ha logrado imponerse ante otros conjuntos que sueñan con el play off, como el Ceuta (7º), la Cultural (11º) o el Córdoba (12º), de momento el gran debe está con los equipos que ocupan las posiciones de ascenso.

En enero deberá visitar a Las Palmas, el único rival que le queda de la zona noble. Pierde, de momento, los enfrentamientos directos con Racing y Castellón, un tema importante de cara al final de campaña.

Real Sociedad B, próximo rival para el Deportivo, el peor visitante

El equipo blanquiazul regresa a Riazor por segunda semana consecutiva. Este domingo (14.00) recibe en casa a la Real Sociedad B, 18º clasificado con 18 puntos. El filial donostiarra llegará tras dos derrotas consecutivas por la mínima ante el Mirandés y contra el Sporting de Gijón.

La Real Sociedad B es el segundo mejor local de la competición con 18 puntos, solo uno menos que el Racing de Santander, el líder. Sin embargo, es, con diferencia, el peor equipo fuera de casa. Tras ocho jornadas no ha sumado ningún punto. Cuenta todos sus partidos de visitante por derrota. Ha caído ya en Anduva, Castalia, El Sardinero, El Plantío, Los Cármenes, Ipurua y La Rosaleda. Eso sí, siempre por la mínima, excepto ante el Granada .