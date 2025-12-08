El motivo de la roja directa a Noubi que advirtió el VAR: "Le ve e impacta en la cara"

El Deportivo cayó derrotado ante el Castellón por 1-3 y perderá a dos jugadores para el próximo partido. Diego Villares, que vio la quinta amarilla, no podrá estar en Riazor ante la Real Sociedad B. Tampoco Lucas Noubi, protagonista en una de las acciones polémicas del partido tras ser expulsado por una roja directa que advirtió el VAR. El colegiado Manuel Jesús Orellana Cid tuvo que corregir su primera decisión después de revisar cómo el belga golpeaba la cara de un rival con la bota al intentar un remate acrobático.

"Te recomiendo una revisión por un potencial juego brusco grave", comentó De La Fuente Ramos, colegiado VAR del encuentro, tras llamar a Orellana Cid, antes de que este acudiese al monitor para revisar la acción que inicialmente había sido castigada con amarilla.

Una vez que el lugar, De La Fuente Ramos indica que, en base a su opinión, el jugador "golpea con la pierna en la cara. Le ve y le impacta en la cara con uso de fuerza excesiva". Tras ver varias veces la acción, el colegiado cambia la amarilla por una roja por "juego brusco grave".

El acta invita a una sanción de un partido para el zaguero del Deportivo

A partir de la acción, cobra importancia la redacción del acta, ya que una expulsión por tarjeta roja directa puede acarrear una sanción superior al partido al tratarse de una acción de juego brusco grave. Sin embargo, al estar en disputa del balón, y así reflejarlo el trencilla, Lucas Noubi, la amonestación, según las normas de la RFEF, debería quedar en un encuentro.

"En el minuto 90+4 el jugador Lucas Noubi fue expulsado por golpear con el pie en la cara a un adversario, empleando fuerza excesiva, en la disputa del balón, con intención de jugar el balón. El adversario necesitó asistencia médica pudiendo continuar el partido", redactó Miguel Orellana Cid.