El Deportivo jugará en Copa del Rey ante el Mallorca

El Deportivo se enfrentará al Mallorca en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul ejercerá de local al ser el equipo de menor categoría. Evita finalmente al Celta, contra el que le podría haber tocado en esta ronda. Ambos deberán esperar una ronda más para que pueda hacer O Noso Derbi en Copa del Rey.

La eliminatoria se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre, con horario y fecha por confirmar por parte de la RFEF

Así fue el sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la Copa del Rey se realizó en Las Rozas. Las manos inocentes para sacar las bolas fueron Bernd Schuster, campeón con Atlético, Real Madrid y Barcelona; Jerín Ramos, capitán del Ourense CF, una de las revelaciones del torneo; Jaume Tovar, futblista del Atlético Baleares, equipo de Segunda RFEF que sigue en pie; Álvaro López, centrla del Talavera, otro de los cuatro equipos en pie de Primera RFEF; Toché, director deportivo del Albacete y exblanquiazul;

El sorteo de Copa estuvo condicionado al formato que rige la competición. Los cuatro equipos que juegan la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, además de entrar en esta ronda, se miden ante los conjuntos de inferior categoría. Además, los restantes conjuntos de Primera División, se miden a los presentes de Segunda División, restando una eliminatoria entre equipos de la máxima categoría.

Así, el Deportivo, igual que todos los conjuntos de Segunda División supervivientes, ya sabían de antemano que jugarían en casa ante un equipo de Primera División.

La final de la Copa del Rey se disputará en La Cartuja

Estas son las eliminatorias de la Copa del Rey

Ourense CF - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera - Real Madrid

Guadalajara - Barcelona

Real Murcia - Real Betis

Eldense - Real Sociedad

Burgos - Getafe

Cultural Leonesa - Levante

Eibar - Elche

Deportivo - Mallorca

Racing de Santander - Villarreal

Sporting de Gijón - Valencia

Huesca - Osasuna

Granada - Rayo Vallecano

Albacete - Celta de Vigo

Alavés - Sevilla

La fecha y el horario de la Copa del Rey

La RFEF todavía no ha hecho públicos los horarios de los partidos. La ronda de dieciseisavos se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre, y los horarios de Copa del Rey se disputan a las 19.00, 20.00, 21-00 o incluso 22.00, como ha sucedido en las rondas previas.

El único partido que cambia esta situación es la eliminatoria que enfrenta al Rayo Vallecano, que se disputará el 6 de enero debido a su compromiso en Conference League.