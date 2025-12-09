LaLiga cambia el horario y el día del Deportivo - Real Sociedad B de este fin de semana

LaLiga ha comunicado la decisión de cambiar el horario e incluso el día del partido entre el Deportivo y la Real Sociedad B pese a la falta de margen respecto al duelo de este mismo fin de semana. El duelo, previsto inicialmente el domingo 14 a las 14.00, finalmente se jugará el sábado a las 21.00. El cuadro coruñés jugará entre semana la Copa del Rey ante el Mallorca y tiene, además, viaje a Andorra para jugar el próximo sábado día 20.

Cambio de última hora para el Deportivo. Antonio Hidalgo y su 'staff' deberán modificar una semana que ya tenían planeada. En lugar de jugar el domingo, lo harán el sábado, y en vez de disputar el partido a las 14.00, será a las 21.00, en horario nocturno.

LaLiga no ha explicado el motivo del cambio, aunque la próxima semana el equipo coruñés debe jugar en Copa del Rey. El Mallorca, su rival, jugará ante el Elche a las 16.15.