Mallorca, una vieja pesadilla para el Deportivo

Durante algunos instantes, en pleno sorteo, la posibilidad de un derbi entre Dépor y Celta creció a medida que pasaban las bolas y ninguno de los dos equipos salía entre las manos inocentes de Toché y Bernd Schuster. Sin embargo, y pese a la expectativa con un posible cruce, después de sonar el nombre blanquiazul, apareció en escena un viejo conocido. Como una punzada veloz al corazón, el Mallorca emergió como rival para los dieciseisavos de final. La eliminatoria, a partido único, se disputará en Riazor el 16 de diciembre a las 19.00, y supone el reencuentro de dos equipos separados por la historia de una remontada cuyas consecuencias todavía perduran seis años más tarde.

El Deportivo recibirá al Mallorca en Riazor en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un torneo especial para la grada por el pasado que une al equipo coruñés con el trofeo. Solo 17 clubes cuentan con una en sus vitrinas, y precisamente, los dimonis también suman una en su palmarés. En la 23/24 fueron subcampeones.

Será un día importante para un equipo que ha clasificado sin pasar grandes apuros. Primero, ante el Sámano, en un triunfo (1-5) que dio inicio a la última gran racha del equipo, que tocó precisamente su techo contra el Sabadell (0-2). De momento, Antonio Hidalgo ha utilizado la Copa del Rey para dosificar minutos, hacer rotaciones y mantener al grupo activo. Ante el Mallorca deberá tomar nuevas decisiones para elegir al equipo más competitivo posible. Será importante, también, la fecha de disputa del encuentro, todavía por decidir, pues el torneo interfiere entre el duelo ante la Real Sociedad B, con nuevo horario, y la visita al Andorra del sábado 20 de diciembre.

El recuerdo del ‘play off’

Es imposible desligar al Mallorca de la historia más reciente del Deportivo. Ambos equipos no se ven las caras desde la promoción de ascenso de 2019, en la que, tras un 2-0 en la ida en Riazor, el equipo de las islas remontó con un histórico 3-0 que todavía escuece en el alma de cada deportivista.

Los protagonistas de la derrota tienen marcado en rojo aquel 23 de junio. Una eliminación que, años después, sigue doliendo. «Aquel play off fue muy duro, cuando te recuerdan ese momento sigue haciendo pupa», rememoró en LA OPINIÓN Quique González en una entrevista hace unos meses. No es el único que en los últimos tiempos ha hablado de aquel episodio en estas páginas. «Para mí ha sido un punto de inflexión en mi carrera a nivel personal y profesional. El dolor que yo he podido sentir ese día… mira que he vivido descensos y momentos duros, pero nada se me acerca a aquel día. Tengo un trauma con el Mallorca, con ese club y esa noche. Nadie estaba preparado para vivir lo que vivimos», recordó Borja Valle en enero de 2024. Diego Caballo, otro jugador que vivió in situ la derrota, cree que aquello «marcó carreras».

De vuelta ocho años después

Hace años que la Copa del Rey no es una prioridad para el Deportivo. No lo ha podido ser desde que no pisa la máxima categoría nacional y no está en disposición de competir de tú a tú ante sus competidores más directos. En especial, esos cursos en Primera Federación y 2ª División B en los que vencer a equipos de superior división era una quimera. La próxima semana recibirá de nuevo a un conjunto de la élite, algo que no sucede desde que en 2021, también en diciembre, el equipo entonces dirigido por Borja Jiménez puso contra las cuerdas al CA Osasuna. No obstante, aquello fue una segunda ronda.

El Deportivo no pisaba unos dieciseisavos de final desde 2017, cuando cayó derrotado a doble partido ante la UD Las Palmas. Un curso antes, había quedado eliminado en octavos de final contra el Alavés. Hay que ir hasta la temporada 2010/11 para volver a ver al equipo blanquiazul en unos cuartos de final. Entonces, con Miguel Ángel Lotina en el banquillo, el Sevilla se impuso gracias al 0-3 de la ida y pese al 0-1 en Nervión. Y, ya con casi dos décadas de diferencia, las últimas semifinales de Copa, vividas en 2007 ante el Sevilla y en 2006 contra el Espanyol. La última final, en 2002, cumplirá 14 años en mayo. Repetirlo es un sueño imposible a día de hoy.