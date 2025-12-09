Samu Fernández, perla del Deportivo, convocado con la selección sub 19 de España para un torneo en Japón

El Deportivo pierde a Samu Fernández para la Copa del Rey, que enfrentará a los blanquiazules con el Mallorca en los dieciseisavos de final del torneo. El canterano ha recibido por primera vez la llamada de la selección española sub 19, y viajará a Japón para competir en la SBS International Cup, un torneo celebrado en el país nipón y que enfrentará a la rojita ante los anfitriones, Australia y una selección de la prefectura de Shizuoka,

Paco Gallardo, seleccionador nacional de la categoría, ha confeccionado una lista con 21 jugadores que quedarán concentrados el domingo 14 en Madrid, un día antes de subirse al avión para desplazarse hasta el país asiático.

La selección arrancará el cuadrangular ante Australia, el 18 de diciembre, a las 08.00 horario español (ocho horas más en Japón). Dos días después, el 20 de diciembre, se enfrentará a Japón, a las 5.30 hora española. Ambos enfrentamientos se disputarán en el Fujieda Sports Park Stadium.

Un día más tarde, el día 21 de diciembre, la rojita despedirá el torneo ante el combinado que formarán jugadores de la prefectura de Shizuoka, en el estadio de Lusanagui, de nuevo a las 5.30 hora española.

Samu Fernández se perderá la Copa del Rey con el Deportivo

El zaguero tendrá una gran oportunidad con el equipo de Paco Gallardo, pero se perderá la Copa del Rey. El zaguero fue titular ante el Sabadell y, ante las bajas en defensa y la falta de efectivos, podría tener una nueva oportunidad contra el Mallorca. Sin embargo, no podrá jugar el partido al estar concentrado.

El central deportivista no volverá a estar disponible hasta enero, ya que regresará tras el último partido tanto del Fabril como del Dépor en este 2025.