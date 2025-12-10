Charlie Patiño, una llave de seguridad para la medular del Deportivo

La baja de Diego VIllares por sanción obligará a Antonio Hidalgo a volver a romper su pareja de centrocampistas, una posición en la que, de una forma u otra, el técnico todavía no ha encontrado estabilidad. Por ahí han pasado Mario Soriano, José Gragera y Charlie Patiño, quien suplió con buena nota al de Samarugo en Albacete. Ante la Real Sociedad B podría volver a ser el elegido. Su seguridad en el pase avalan una decisión que el entrenador solo ha tomado en tres encuentros de competición.

Charlie Patiño busca su hueco en un Deportivo en el que, de momento, los elegidos han sido otros. El inglés solo ha sido de la partida ante el Sporting de Gijón, contra el Almería y frente al Albacete. No ha tenido regularidad y tampoco ha podido encadenar dos partidos consecutivos de titular.

No obstante, y tras un duelo en el que el Dépor echó en falta un perfil más autosuficiente con la pelota, Patiño puede ser la solución para la medular. El londinense es un seguro con la pelota y es el centrocampista de la plantilla con mejor porcentaje de acierto en el pase. Nadie iguala su 91% de acierto, según datos de Sofascore, y solo Mario Soriano se le acerca (90%). Gragera (88%), José Ángel (87%) y Diego Villares (85%) están por detrás en una medular en la que no suele haber mucho riesgo en los pases. Eso sí, el inglés ha jugado menos minutos que todos ellos y también es el que ha salido de inicio en menos ocasiones.

El duelo en el Carlos Belmonte mostró una versión óptima de Patiño, en un contexto propicio para él: el rival no presionaba y tenía libertad para tocar y combina. Aquel día realizó 63 pases precisos de 66 intentos. 32 acertados fueron en campo rival, por 31 exitosos en campo propio. Además, su precisión en larga distancia muy grande: acertó cuatro de cinco que intentó.

Charlie Patiño, un perfil diferente en el Deportivo

El desplazamiento en largo es una de las grandes virtudes de Charlie Patiño, un jugador que, cuando ha participado, ha permitido al Dépor ordenarse a través del balón y la posesión. El inglés tiene tendencia a acumular muchos pases en corto con sus jugadores más cercanos para atraer la presión rival y luego girar el juego de lado, filtrar entre líneas o conectar en largo con los alejados.

Esa capacidad de distribución le hace diferente en una plantilla que no tiene otro perfil similar. Es el aspecto físico y los momentos sin balón los que, de momento, han condicionado su mayor participación, aunque Charlie ha dado también pasos en los duelos respecto al curso pasado. En su escaso tiempo de juego ha promediado 1.7 balones recuperados por encuentro y 0.6 intercepciones. Además, de media gana un 67% de duelos disputados.

Ante la Real Sociedad B podría volver a escena y acompañar a José Ángel . Gragera aguarda también su turno e incluso Mario Soriano podría ser una opción. El inglés, por su parte, emerge como un organizador seguro para Hidalgo.