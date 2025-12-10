El Deportivo celebra este jueves la junta general de accionistas

El Deportivo celebra esta mañana (9.00 horas) su junta general ordinaria de accionistas, en la que hará balance del último ejercicio y presentará las cuentas de la temporada 2024-25, la primera en su regreso al fútbol profesional. El club, cuyo accionista mayoritario es Abanca, aprobará las cuentas, en las que se detallan acuerdos como el de LaLiga Impulso-CVC y las reformas de Abegondo y el museo. Será en Riazor, pero con asistencia exclusivamente telemática para los socios.

El club concluyó el curso 24-25 con un resultado negativo de 6,9 millones de euros. De esa cifra, cuatro millones corresponden a inversión en cantera, según refleja la documentación que se ha puesto a disposición de los accionistas en las últimas semanas. Pese a ello, la salud de la entidad es mejor que en los últimos años. El patrimonio neto pasa de 28,5 a 55,7 millones de euros tras la última ampliación de capital de 2024, justo después de la salida del concurso de acreedores

La memoria detalla que el acuerdo con CVC incluye un préstamo para disponer de 33,6 millones de euros en tres temporadas que debe ser amortizado en 47 años.