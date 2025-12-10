La expulsión de Noubi obliga al Deportivo a la enésima reconstrucción de su defensa

Antonio Hidalgo reiteró en numerosas ocasiones que las características del rival y los recursos propios de sus futbolistas condicionan su elección de los jugadores que salen de inicio en cada jornada, sin casarse con nadie. Así lo hizo en la punta del ataque, en la que Mulattieri, Eddahchouri y, ahora, Stoichkov se han sucedido las oportunidades en el once titular; en la banda derecha, donde Mella y Luismi han competido por el favor del técnico; o en una medular, donde José Ángel le ha ganado la partida a Gragera tras volver de la lesión. Sin embargo, la defensa vuelve a ser el quebradero de cabeza para el técnico catalán, que no consigue encontrar continuidad en esa parcela. La expulsión de Lucas Noubi ante el Castellón deja todavía más debilitada una línea en la que ya no quedarán recambios naturales en el primer equipo para enfrentarse este sábado a la Real Sociedad B.

Una amarilla en la recta final de un partido ya decidido que, al revisarla en el VAR, se transformó en una roja directa que añade más problemas a la ya castigada zaga blanquiazul. De los siete jugadores que iniciaron el curso como responsables de la línea de atrás, Hidalgo solo podrá convocar a cuatro ante el filial txuri-urdin: Miguel Loureiro, Dani Barcia, Arnau Comas y Giacomo Quagliata. La sanción que le impuso Orellana Cid tras ese intento de chilena que terminó en roja deja a Noubi fuera de acción, al menos, en esta jornada. Las lesiones de Ximo Navarro y Sergio Escudero. El de Guadahortuna va por buen camino en su recuperación, con enero en el horizonte, mientras que el carrilero vallisoletano sigue al margen.

La pérdida de Noubi deja al técnico de Canovelles en una situación similar a la de las últimas semanas de competición. El belga había conseguido hacerse un hueco en los planes del entrenador tras un inicio de liga con escaso protagonismo. Hidalgo le encontró hueco como lateral derecho ante la baja de Ximo y la preferencia por mantener a Loureiro en el eje de la zaga. El belga cumplió en los partidos en los que el equipo engrosó su racha triunfal, pero el golpe en un hombro contra el Ceuta frenó su buena dinámica en el once deportivista.

En ese encuentro le reemplazó Arnau Comas, que ocupó el centro de la defensa junto a Barcia. Loureiro pasó al lateral derecho. El esquema se mantuvo en Albacete, hasta que el belga regresó en Copa del Rey. Noubi jugó 45 minutos ante el Sabadell y lo hizo como central. Hidalgo le vio preparado y le devolvió al once titular ante el Castellón, ya como lateral derecho. No obstante, firmó su actuación más discreta del curso y acabó expulsado en un día gris tanto en lo colectivo como en lo individual.

Con Noubi, de nuevo, fuera de la ecuación, Antonio Hidalgo tiene opciones limitadas para decidir qué hacer con la defensa ante la Real Sociedad B. Regresar al plan reciente, con Loureiro como lateral y la pareja Comas-Barcia en el centro, apunta a ser la opción más continuista. El cercedense, además, rindió en el costado derecho y aporto una asistencia, la que le regaló a Cristian Herrera en Copa del Rey.

El plan B, menos utilizado en los últimos meses, en la opción de Mella como carrilero. El técnico ya utilizó esa idea inicio del curso. La ausencia de Luismi, que volvió a hacer trabajo con el grupo, le otorgó al de Espasande un rol casi inamovible en el frente de ataque. Si el gaditano, que volvió a trabajar con el grupo, puede volver a la acción a tiempo, Mella puede ser un plan alternativo para cubrir el hueco en el carril derecho y ayudar a paliar la falta de efectivos atrás.