Luismi Cruz vuelve a entrenar con el grupo

El Deportivo comenzó este miércoles a preparar el partido contra la Real Sociedad B (sábado 13, 21.00 horas) y lo hizo con Luismi Cruz como la gran novedad. El gaditano trabajó con el grupo después de quince días lastrado por la lesión que sufrió en el segundo tiempo del partido contra el Ceuta. Entra en la fase final de su recuperación, a la espera de ver si Hidalgo puede disponer de él ante el filial txuri-urdin o, en su defecto, en Copa del Rey contra el Mallorca.

El conjunto blanquiazul sigue sumando, poco a poco, efectivos. Ximo Navarro avanza en su recuperación con la vista puesta en el mes de enero, mientras que Daniel Bachmann está cada vez más adaptado al trabajo grupal tras la lesión de rodilla que le obligó adptar un tratamiento conservador. Sergio Escudero continúa al margen con trabajo específico.

Los fabrilistas Hugo Ríos, Samu, Fabi Urzain, Quique Teijo y Noé completaron el elenco de Hidalgo. El Dépor tiene dos sesiones más de trabajo antes de afrontar la visita de la Real B en Riazor con ganas de resarcirse de la derrota sufrida en la última jornada contra el Castellón.