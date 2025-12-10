Mario Soriano: "No me molesta el cambio de horario"

El Deportivo analizó en el inicio de esta semana de trabajo los errores que llevaron a la derrota contra el Castellón. «El equipo, hasta el gol, no estuvo mal. Teníamos el plan claro y salió bien defensivamente. En ataque nos faltó más calma y salir más limpios con el balón», reflexionó Mario Soriano en la sala de prensa de Abegondo. El centrocampista reconoció que «el Castellón jugó mejor», pero quiere dejar ya atrás el tropiezo y centrarse solo en lo que el equipo tiene que mejorar.

«Cuando nos presionan arriba, nos cuesta más. Lo estamos trabajando todas las semanas», apunta, con el matiz de que, durante la racha de triunfos que se cortó el pasado domingo, sí tuvieron fases de dominio sobre los rivales.

Con la mirada puesta ya en la visita de la Real Sociedad B, al jugador madrileño no le molestó el cambio de horario del duelo, que pasará a jugarse el sábado (21.00 horas) por el ajuste de fechas para la Copa del Rey. «No me molestó. Prefiero que sea antes porque, así, llega antes el partido», señaló. Enfrente espera a un filial con «jugadores técnicos» ante los que no se puede bajar la guardia.

Sobre la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca, Soriano quiere darle una alegría a Riazor. "Es bueno para el Dépor y para la afición que nos enfrentemos a un equipo de Primera. El Mallorca es un equipo muy bien trabajado", apunta.

Será, también, una semana exigente con tres partidos, la última antes del parón navideño. El mediapunta no quiere darle más importancia de la necesaria a la clasificación al final del año natural. "No hay que volverse loco por la posición. Está todo muy igualado", concluyó.