Fútbol | Deportivo

Nace la peña deportivista Peixes Novos

Presentación de la peña Peixes Novos, este miércoles.

Presentación de la peña Peixes Novos, este miércoles. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El Deportivo cuenta desde ayer con una nueva peña en la familia blanquiazul. La agrupación Peixes Novos celebró su gran fiesta de inauguración en la cervecería Delirium, en el Paseo de los Puentes. Al acto acudieron Lucas Noubi, José Gragera, Lucía Martínez y Millene Cabral en representación de los primeros equipos masculino y femenino. Los cuatro firmaron autógrafos y se tomaron fotos con los nuevos peñistas, que se suman a una familia cada vez más numerosa y prometen celebrar muchas alegrías del conjunto blanquiazul.

