Damián Canedo se pierde lo que queda de temporada

El Deportivo suma problemas en su parcela defensiva en forma de lesión. El central del Fabril, Damián Canedo, se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una lesión en el entrenamiento de este jueves con el filial blanquiazul. Las pruebas médicas confirmaron que el zaguero sufre una lesión en el ligamento cruzado y tendrá que pasar por quirófano en los próximos días, por lo que estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

Canedo recaló en el Deportivo en verano de 2024. El central compostelano, formado en la cantera del Celta, pasó por el Barça Juvenil, el Compostela, el filial del Betis y el Mérida antes de aterrizar en Abegondo. Se hizo con un hueco en el once de Manuel Pablo y, desde este verano, entra un jugador habitual en los entrenamientos de Antonio Hidalgo, que le dio minutos en pretemporada junto a Samu, otra de las joyas fabrilistas en la parcela defensiva.

El santiagués tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo la semana pasada en la Copa del Rey. Salió en los últimos del partido contra el Sabadell. Antes, ya había completado en banquillo en un par de jornadas de liga, ante el Valladolid y el Zaragoza. Con el Fabril jugó este curso once partidos, todos como titular a las órdenes de Manuel Pablo.

La baja de larga duración de Canedo afecta a los efectivos del filial, pero también resta recursos al primer equipo, que sigue escaso de jugadores en la línea defensiva. La expulsión de Lucas Noubi ante el Castellón agrava la situación para la visita de la Real Sociedad B. Hidalgo solo cuenta con cuatro jugadores específicos en esa zona: Loureiro, Comas, Barcia y Quagliata. Ximo Navarro y Sergio Escudero siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Opciones como Samu o adaptar a otros jugadores como Rubén López, Villares o Mella serán obligatorias en caso de tener que reemplazar a alguno durante el duelo contra el conjunto txuri-urdin.