Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticos ilegales en A CoruñaRepsol abandona el puerto interiorEl Dépor aprueba las cuentas de 2024-25Agenda de la Navidad en A Coruña
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

El Deportivo activa la reserva de entradas para el duelo en Andorra

Aficionados del Deportivo en el duelo fuera de casa contra el Albacete.

Aficionados del Deportivo en el duelo fuera de casa contra el Albacete. / Fernando Fernández

RAC

A Coruña

El Deportivo activó ayer la prerreserva de entradas para visita al Andorra el próximo sábado 20 de diciembre (20.00 horas) en el Nou Estadi Encamp. El conjunto del Principado facilitó 200 entradas de 25 euros para la afición blanquiazul, de las cuales 80 las gestionarán las peñas y 120, el club. Los abonados interesados deberán inscribirse en la web del club antes de este sábado a las 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents