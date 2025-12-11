Fútbol | Deportivo
El Deportivo activa la reserva de entradas para el duelo en Andorra
A Coruña
El Deportivo activó ayer la prerreserva de entradas para visita al Andorra el próximo sábado 20 de diciembre (20.00 horas) en el Nou Estadi Encamp. El conjunto del Principado facilitó 200 entradas de 25 euros para la afición blanquiazul, de las cuales 80 las gestionarán las peñas y 120, el club. Los abonados interesados deberán inscribirse en la web del club antes de este sábado a las 21.00 horas.
