Fútbol | Deportivo
El Deportivo aprueba las cuentas con 7 millones de pérdidas en la junta de accionistas
La entidad, con propiedad mayoritaria de Abanca, dio el visto bueno en la primera convocatoria a todos los puntos de la reunión
La junta de accionistas del Deportivo, con la mayoría del capital social representado por Abanca (99,72%), aprobó en la primera convocatoria las cuentas de la temporada pasada, la 2024-25, en la que la entidad tuvo unas pérdidas de 6,9 millones de euros. La sesión, que se celebró este jueves en el estadio de Riazor con asistencia telemática de los socios, también dio el visto bueno a la gestión social del consejo de administración y a la aplicación de los resultados del ejercicio pasado.
El conjunto blanquiazul refrendó este jueves las cuentas de la temporada pasada, las primeras en su regreso al fútbol profesional. Cerró con un balance negativo de 6,9 millones de euros, en el que la entidad achacó las pérdidas, en buena medida, a la inversión en cantera, que ronda los 4 millones.
El patrimonio neto escala desde los 28,5 en el ejercicio anterior, el 2023-24, a los 55,7 millones con los que cerró el ejercicio ahora en examen. El incremento se debe, en buena medida, a la ampliación de capital que se llevó a cabo después de la salida del concurso el año pasado, justo antes del regreso oficial al fútbol profesional.
La sociedad también dio cuenta, en su memoria, de proyectos como el acuerdo con LaLiga Impulso-CVC, que incluye un préstamo de 33,6 millones de euros a utilizar en tres temporadas y con 47 años de amortización.
