José Ángel: "Cada vez que el entrenador me necesite, estaré lo mejor posible"

José Ángel Jurado dejó atrás la lesión que le dejó en el dique seco al final de la temporada pasada y que le hizo empezar a remolque esta. No obstante, ya se ha convertido en un indiscutible dentro de los onces de Antonio Hidalgo. "La lesión quedó atrás. Llevaba ya mucho tiempo cogiendo minutos con el equipo. La forma física, como mejor se gana, es con partidos. Me estoy encontrando mejor", explicó el mediocentro andaluz este jueves en la sala de prensa de Abegondo.

El futbolista se ha ganado la confianza del técnico catalán en el once, pero pone más énfasis en la madurez y la experiencia que pone al servicio del equipo. "Cada vez que el entrenador me necesite para jugar, estaré lo mejor posible", añadió.

Como uno de los capitanes, reconoce que ante el Castellón cometieron errores que toca corregir. "Tenemos claro donde estuvo el problema. Trabajamos para que el fin de semana podamos sacar a relucir nuestras virtudes", resaltó. Una de las tareas pendientes es la salida de balón, aspecto en el que sintieron condicionados y en el que, cree, deben mejorar de cara a la visita de la Real Sociedad B.

Sobre el partido de este sábado (21.00 horas) contra el filial donostiarra, José Ángel espera medirse a un equipo con "calidad". "Están preparados para dar el salto al primer equipo, tienen buen trato de balón e ideas claras", estimó el mediocentro blanquiazul. También celebró que el Dépor reciba al Mallorca en la Copa del Rey. "Es una competición muy bonita. Tuve la suerte de jugar unas semifinales hace unos años [con el Mirandés] y el camino fue precioso", recordó.