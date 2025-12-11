Merle Barth: «Mi gran objetivo al fichar por el Dépor era volver a disfrutar del fútbol»

Ha recuperado en el Dépor Abanca la continuidad que no pudo tener en las últimas temporadas en el Atlético de Madrid. ¿Cómo se siente?

Sí. Ese fue un argumento muy grande para venir al Dépor. Quería volver a pisar el campo, sumar minutos y partidos y ayudar al equipo con mi experiencia en el campo.

Casi dos años fuera por una lesión de tobillo. ¿Cómo lo llevó?

Es cierto que estos dos años en el Atlético de Madrid fueron muy difíciles para mí. Al principio me sentía muy bien, era mi primera experiencia en España. Tenía mucho apoyo de todo el equipo y el club. Trabajé mucho mentalmente, siempre con las ganas de volver.

¿En algún momento se le pasó por la cabeza la retirada?

En una lesión larga siempre hay pensamientos. Hay pasos que no van bien, algunos que van hacia atrás. Tienes que controlar tu mente, aunque nunca llegó a ser un sentimiento tan intenso como para no querer volver. Cuando me lesioné, me sentía muy cómoda, estaba dando mi mejor rendimiento. Por eso mantuve la ilusión de jugar.

Se dice que lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Fue así?

Por eso vine a A Coruña. Quería volver a sentir la rutina y el ritmo de estar en el campo otra vez.

¿Cuál es su ilusión personal en el Deportivo?

Esta temporada, mi gran objetivo era volver a pisar el campo. Quería tener ritmo, ofrecer mi mejor rendimiento otra vez. Sobre todo, quería recuperar la confianza y volver a disfrutar del fútbol. Por supuesto, el objetivo común es ayudar al equipo.

¿Cómo fue su primera toma de contacto?

Vine un día a ver las instalaciones y tener una primera impresión de A Coruña y del norte. Se parece un poco a Alemania (se ríe).

¿Ya conocía a Fran Alonso?

Cuando jugaba en el Bayer Leverkusen participamos en un torneo en Gran Canaria y le conocí allí. Con el paso de las temporadas hablamos varias veces. Cuando fui al Atlético él estaba en el Celtic. Aquí nos encontramos otra vez.

¿Los últimos resultados alivian la crisis del inicio de liga?

Los puntos contra el Granada fueron muy importantes para nosotras. Somos un equipo muy joven, pero con mucho talento y también con jugadoras experimentadas. Es una buena base. Estábamos trabajando para perfeccionar nuestro estilo. Queremos tener más la pelota y controlar el ritmo en el campo.

Usted es una de las jugadoras más experimentadas del equipo. ¿Cree que el vestuario ganó ese gen competitivo después de la debacle contra el Barcelona?

Es un partido que queremos olvidar, pero, desde entonces, hemos mejorado. Estamos más unidas y tenemos una idea más clara.

Además de las tareas defensivas, le gusta hacer esas conducciones hasta el centro del campo.

Es algo que yo puedo controlar y que nos ayuda a controlar nuestro ritmo de juego. También nos da pausa para respirar.

Con los últimos resultados han abierto hueco con el descenso. ¿Llegó a preocuparles?

Perdimos puntos que no debimos perder, pero también queda mucha liga. El objetivo es alejarnos más de los puestos de abajo.

En el Atlético jugaba en Alcalá, pero Riazor es otra cosa.

Es espectacular. Cuando vine con el Atlético, recuerdo que dije ‘este estadio es perfecto, mira qué césped’. Me siento como en casa.