La semana de ensueño de Samu: «Juega como si llevase cinco años en el primer equipo»

Samu Fernández Leonardo cumplió en menos de siete días dos sueños que rondan en la mente de cualquier canterano de Abegondo: debutar con el primer equipo del Deportivo y recibir la convocatoria de la selección. La semana pasada, su sello con una actuación magistral en Copa contra el Sabadell y, este martes, la llamada para participar con España sub 19 en un torneo en Japón. «Está muy ilusionado, pero también me dijo: ‘Si me convocan, no podré jugar en la Copa del Rey’», desvela su madre, Mónica Leonardo, quien ha sido un pilar durante toda la carrera de un futbolista que, con corazón blanquiazul, llama con fuerza a la puerta del primer equipo

«Lo viví desde casa y estaba muchísimo más nerviosa que él», reconoce la madre del central, que desde verano le ha entrado por el ojo a Antonio Hidalgo. Samu fue uno de los canteranos habituales en las sesiones de trabajo del técnico de Canovelles cuando aterrizó en Abegondo. Le dio sus primeros minutos con el primer equipo en el amistoso contra el Compostela, aún en edad juvenil. Poco importó su año de nacimiento tanto en verano como hace apenas una semana, cuando el entrenador le dio la titularidad en la Nova Creu Alta. «Juega como si llevase jugando cinco años. No tiene miedo y es superespabilado para todo», destaca Mónica Leonardo. Una sanción le impidió acelerar su debut en la primera eliminatoria, ante el Sámano, pero el tiempo de espera y la ilusión que le hacía vestir la blanquiazul en partido oficial valió la pena. «Lleva jugando al fútbol desde los tres años. Quería ser futbolista y parece que lo está consiguiendo», celebra su madre.

Leonardo, que procede de una familia vinculada al deporte a través del atletismo, no duda en valorar los esfuerzos que hace su hijo dentro y fuera del campo. «Es un niño muy sano. Le gustaría salir, porque está en edad, pero no lo hace. Se cuida mucho. Si no está entrenando con el primer equipo o el Fabril, va por su cuenta a la piscina o a correr. También estudia y tiene que hacer un gran esfuerzo para aprobar. No sé cómo le da el tiempo», explica. Además de crecer con un balón en los pies, también apunta al silbato. «Sacó el cursillo de árbitro y estuvo haciendo de árbitro con el equipo Genuine», añade con orgullo por su forma de ser en familia y por el aprecio que se ha ganado en el club y en el vestuario.

Apenas unos días después de su debut en partido oficial, llegó la convocatoria con la selección española sub 19, que le impedirá estar en el duelo ante el Mallorca. «Todo es importante para su carrera. A la Selección no va cualquiera y, llegar ah ha sido muy difícil. Se lo merece», resume Leonardo. Samu, quien es «un niño echado para delante que no se cansa nunca», daría lo que fuese por estar en Japón y en Riazor a la vez, pero tendrá que esperar. Mientras, su familia, más cerca o más lejos, le acompaña en los pasos hacia su sueño.