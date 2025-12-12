Así está la clasificación de Segunda: una oportunidad para el Deportivo de recuperar el liderato

El Deportivo arranca la jornada 18 de Segunda División con una buena oportunidad de recuperar el liderato y dejar atrás el tropiezo de la semana pasada contra el Castellón. El conjunto que dirige Antonio Hidalgo recibe este sábado (21.00 horas) a la Real Sociedad B, un filial que todavía no ha sumado puntos lejos de casa esta temporada. Los blanquiazules marchan segundos la tabla, empatados a 32 puntos con el Almería, tercer clasificado, y a solo tres del Racing, el líder provisional de la competición.

A los deberes que el conjunto deportivista tiene en su estadio se suman los duelos que afrontan sus rivales directos este fin de semana. Antes de que el balón eche a rodar en Riazor, el Dépor ya sabrá lo que ha hecho el Racing de Santander. Los cántabros reciben este mismo sábado por la tarde (18.30 horas) al Leganés en El Sardinero. El equipo madrileño llega necesitado de buenos resultados tras el cambio de entrenador y apurará sus opciones para sumar en un campo complicado tras empatar contra el Córdoba la semana pasada.

El Almería espera su turno hasta este domingo, cuando afronta un duelo directo entre equipos de la parte alta. Recibe al Burgos, sexto al inicio de la jornada con 25 puntos (18.30 horas). Las Palmas, que marcha cuarto con 30 puntos, a solo dos del Dépor, no puede confiarse en su visita al estadio del Ceuta (21.00 horas). El Castellón, último victimario de los blanquiazules y quinto en la tabla, tiene un duelo, a priori, sencillo. Recibe en Castalia al Mirandés.

Los puestos de descenso de Segunda División

La zona media se mantiene muy igualada. Apenas siete puntos separan al Ceuta, séptimo, de la Real Sociedad B, que marca el abismo sobre el descenso con 18 puntos, los mismos que posee en Andorra, en la zona roja. Mirandés y Zaragoza, que sigue colista pese a su reacción en las últimas semanas, cierran una tabla en la que cada punto vale oro.