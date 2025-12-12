Fran Alonso: "Lía nunca se rindió, estamos muy contentos con su trabajo"

El Dépor Abanca vive un momento plácido tras dos victorias en tres partidos que han dado aire al equipo. Este fin de semana viajan a Zubieta (domingo, 12.00), una misión difícil ante uno de los mejores equipos de la competición. La Real Sociedad solo ha perdido dos encuentros y el equipo coruñés buscará dar la sorpresa. Entre los nombres convocados volverá a estar Lía Muíño, una jugadora que ha pasado de descarte a habitual en los planes del técnico partiendo desde el banquillo: "Estamos muy contentos con su progresión. Le costó hacerse hueco, ella ha crecido en los entrenamientos. Nunca se rindió".

"Muchas veces hacía de rival y nos ponía las cosas muy difícil. Fue todo fruto de ella", expresa Fran Alonso sobre una jugadora que ha ganado importancia en sus planes en la medular""Cuando ha tenido oportunidades se lo ha ganado. Tuvo una titularidad en Copa a un nivel muy alto y luego ha participado, dándonos siempre un plus", añade sobre su figura. El pasado fin de semana, ante el Granada, dio "más control" al juego. "Jugadoras de talento como Lía pueden crecer mucho. Es una jugadora más que se lo pone difícil a las compañeras. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo", concluye sobre una futbolista que ha dado un paso al frente en la rotación.

Las novedades del Deportivo ante la Real Sociedad B

Fran Alonso tasa del duelo como un partido "muy difícil" por el alto nivel de la Real Sociedad. "Tenemos la experiencia de la temporada pasada, pero este año están muy bien. Es un equipo que te exige mucho, sobre todo en casa meten muchísimo ritmo. Va a ser un partido muy difícil mentalmente", analiza. A lo que añade que es "un equipo muy vertical, con mucha calidad en el centro lateral". Tiene un gran peligro tanto a balón parado como en el juego dinámico porque hacen "muchísimos primeros contactos".

Para ganar, o al menos puntuar, el técnico considera que necesitan" esa mejoría de la defensa del área" que considera que han experimentado en las últimas jornadas: "Hemos crecido muchísimo, es un pasito más que hay que dar".

Alonso no adelanta bajas, aunque la plantilla sigue afectada por un virus que ha castigado sus convocatorias en las últimas semanas: "Hay que controlar las cargas. Olaya está entrenando. Ya parece que vemos la luz al final del túnel". También regresa Bárbara Latorre.