Hidalgo, atento al mercado de fichajes: "El Dépor siempre tiene que estar abierto a mejorar"

El Deportivo encara la recta final del 2025 y el mercado de invierno ya asoma en el horizonte. A los blanquiazules les quedan tres partidos para cerrar el curso, aunque Hidalgo cree que un club como el Dépor debe estar atento enero. El objetivo principal será reforzar la parcela defensiva, pero el entrenador catalán no descarta nada. Aunque considera que tiene un "grupo extraordinario" con mucha "variedad" y polivalencia, considera que la entidad debe estar siempre pendiente a las oportunidades: "La comunicación con Fernando es diaria y muy fluida. El Dépor siempre tiene que estar abierto a mejorar lo que tenemos. Luego hay que conjugar todo: necesidades, minutos… vemos las necesidades que queremos ver. Hay que ver también lo que te da el mercado".

El entrenador blanquiazul explica, sobre el mercado de fichajes, que valoran "todas las circunstancias" de cara a reforzar la plantilla, en particular, la defensa. En principio, el club busca un lateral derecho, pero la pronta recuperación de Ximo podría modificar los planes de cara a intentar la llegada de un central: "Se miran distintas situaciones".

También valora un centro del campo en el que cuenta con muchos efectivos: "Pati puede jugar de 8 también. Tenemos a Villi, Rubén puede jugar ahí. Veremos qué incidencia puede tener Noé. Tenemos como 6 más puro a José Ángel y Gragera. Quizá de esa misma característica como Villares no lo tenemos. Pero hay que darle notoriedad. Hay jugadores que nos han aportado. Pero esto es el Dépor, la exigencia es máxima, cualquier cosa que nos pueda subir el nivel hay que estar atentos".

Las novedades del Deportivo ante la Real Sociedad B

El Deportivo recibe este sábado a la Real Sociedad B. Un partido que ha cambiado de día y de horario, aunque Hidalgo considera que "el gran perjudicado es la Real" porque ha tenido que cambiar todo su plan de viaje a A Coruña. Para el encuentro es duda Luismi Cruz, que se probará este viernes. No podrá contar con Lucas Noubi y Diego Villares, que se suman a las bajas de Bachmann, Escudero y Ximo. Este último, cumpliendo un proceso que no finalizará hasta enero. Regalo de reyes: "Si fuese por Ximo jugaría mañana. Hay que constantemente frenarle porque esa cicatriz tiene que cerrar bien y tiene sus tiempos. La evolución es buena".

"Veremos qué decidimos y qué perfiles buscamos en las distintas posiciones que tenemos bajas. En la parte de atrás no tenemos muchas situaciones, volverán Lou y Arnau como es normal", explica el técnico sobre una defensa que se ha quedado en cuadro. A las bajas ya conocidas se ha sumado la lesión de larga duración de Damián Canedo, a quien Hidalgo traslada su cariño. Además, este domingo Samu Fernández se marchará a Madrid para concentrarse con la selección sub19. Otra baja más para la Copa.

Hidalgo cree que la Copa del Rey presenta una buena oportunidad para la plantilla porque "engancha y enchufa a todo el mundo". El equipo blanquiazul afrontará tres partidos en una semana frenética antes del parón invernal: "Todos están preparados para participar. Luego tienes ese punto de desgaste. Hacía mucho tiempo que no teníamos esa ronda de Copa. Iremos con muchísima ilusión.

Sobre la Real Sociedad, un filial que ha cosechado sus 18 puntos como loca, Hidalgo advierte del peligro de una escuadra que llegará sin complejos a Riazor: "Hay que preparar cada partido al detalle. Propone muchísimo, es un filial, y su entrenador dice que están en etapa de formación y no de competición. Su puntuación no tiene explicación. Tenemos que estar muy ajustados".

Los nombres individuales del Deportivo

Noé Carrillo entrará en la convocatoria y suma competencia para la medular: "Viene de una lesión larga, está trabajando bien. Tenemos que ir viéndolo. Es un 8, puede jugar cerca de los delanteros con esa conducción que tiene".

Hidalgo también analiza a un Stoichkov que suma ya dos titularidades consecutivas en Liga. "Le conozco perfectamente. Nos da diferentes variantes. El otro día, viendo por mucho que pongamos gente, vamos a atacar peor. Lo bueno es que tenemos mucha variedad. A todos les gusta jugar los 90 minutos. En la parte de arriba lo hemos ido variando y nos da diferentes soluciones. Pero también hay que buscar un equilibrio entre tener y no balón. Stocihkov está rindiendo bien".

Por último, habla de Samu Fernández, a quien perderá la próxima semana: "Opción descartada nunca. Tenemos que ir viendo los plazos. Hay que unir situaciones. Yo entiendo a todo el mundo. Yo entiendo al seleccionador sub 19, van a jugar amistosos. Es una gran noticia para él, pero quizá habría que darle alguna vuelta. Samu está sobradamente preparado. Hizo un gran partido en Sabadell y tenemos que seguir ayudándole".