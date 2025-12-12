RC Deportivo - Real Sociedad B: Horario y dónde ver en TV y online la Liga Hypermotion

El Deportivo recibe este sábado a la Real Sociedad B (21.00) en una semana marcada por el cambio de horario y fecha del encuentro. El martes espera el Mallorca y la Copa del Rey, pero antes los pupilos de Antonio Hidalgo deben afrontar el encuentro ante el filial txuri-urdin, que todavía no conoce la victoria fuera de casa. El técnico de Canovelles no podrá contar con Villares y Lucas Noubi.

Tres partidos y se cierra el 2025. El equipo blanquiazul afronta la recta final de diciembre con ganas de hacer pleno de puntos para mantenerse arriba en la clasificación de Segunda División y lograr dar la sorpresa en la Copa del Rey, que ha emparejado a los coruñeses con un viejo conocido.

Horario del partido entre el Deportivo y la Real Sociedad B

El equipo coruñés repite en casa después de cosechar siete victorias seguidas, cinco en Liga y dos en Copa, y ver cómo el Castellón cortaba bruscamente su racha. Ahora busca apretar al Racing de Santander en la lucha por el liderato e intentará crear distancia con Almería y Las Palmas, los inmediatos perseguidores.

En esta ocasión, el duelo ante la Real Sociedad B en Riazor será el sábado 13 de diciembre a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y la Real B

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la Real Sociedad Ben Liga será transmitido por los canales de pago, Fútbol 2 y Liga Hypermotion TV, que se pueden ver en las diversas plataformas. Hoy no se podrá seguir en abierto por la TVG.