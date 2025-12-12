RC Deportivo - Real Sociedad B: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al filial txuri-urdin

El Deportivo recibe este sábado a la Real Sociedad B en Riazor y Antonio Hidalgo deberá hacer cambios en su once titular debido a las múltiples bajas, principalmente focalizadas en la parcela defensiva. No podrá contar por lesión con Daniel Bachmann, Sergio Escudero y Ximo Navarro. Tampoco, por sanción, con Diego Villares y Lucas Noubi. Luismi Cruz podría regresar a la convocatoria y los canteranos Quique Teijo, Samu Fernández y Noé Carrillo formarán parte del equipo, al menos, desde el banquillo. El técnico blanquiazul advirtió a sus pupilos en la previa de que el partido ante el filial txuri-urdin no será sencillo.

La derrota ante el Castellón y las múltiples bajas obligan a Antonio Hidalgo a modificar su once titular. Al menos, con dos cambios, aunque podría haber alguno más en la parcela ofensiva o en el centro del campo de cara a volver a ganar, después de que los orelluts cortasen la impoluta racha deportivista.

Un cambio confirmado en la defensa blanquiazul

Antonio Hidalgo no tiene prácticamente dónde elegir. Podría variar el sistema, pero por Lucas Noubi entrará Arnau Comas, y Miguel Loureiro pasará a ser el lateral derecho ante la ausencia por sanción del zaguero belga, que fue expulsado por roja directa en uno de los últimos momentos del choque. No obstante, el técnico podría variar el 4-2-3-1 por una línea de cinco con David Mella de carrilero puro y el cercedense de central por dentro en la línea de cinco, acompañando a Barcia y a Comas, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Samu Fernández esperará su turno en el banquillo y podría vivir su debut en Liga si el equipo necesita sumar defensas. Además, José Gragera y José Ángel Jurado son perfiles que podrían acoplarse a la posición de central si fuera necesario.

Sin Villares, audición en la medular

El centrocampista de Samarugo cumple ciclo de tarjetas tras ver la quinta amarilla y dejará su sitio en la medular. En su lugar, Charlie Patiño es el jugador con más papeletas para ser el elegido y acompañar a José Ángel Jurado. Es el '8' diferente, aunque si Hidalgo quiere repetir perfil, Rubén López es el jugador en la plantilla que más se parece a Diego Villares. Con Gragera, suplente las últimas semanas, formaría un doble pivote más rocoso. Otra opción que maneja el técnico es retrasar a Mario Soriano a la zona del '8' como ya hizo durante algunos tramos de esta temporada.

La delantera, siempre alerta

Una de las posiciones que más está variando Antonio Hidalgo esta temporada es la de delantero. Con Mella y Yeremay siendo indiscutibles, es la figura de Stoichkov la que más baila. Samuele Mulattieri no está teniendo continuidad ni goles, mientras que a Eddahchouri solo un virus le ha frenado. El neerlandés es el máximo goleador del equipo y podría volver a ser de la partida este domingo.

Los posibles onces titulares de Deportivo y Real Sociedad B

Deportivo: Parreño; Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata; José Ángel, Patiño; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Eddahchouri.

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Peru Rodríguez, Calderón, Balda; Carbonell, Eceizabarrena, Aguirre; Astiazaran, Gorka Carrera y Ochieng