Test de altura para un Fabril tocado

Las expectativas que generó el inicio fulgurante de competición han desembocado en un Fabril que, con dudas o sin ellas, necesita reponerse ante las bajas y las sensaciones grises de las últimas semanas para volver a sumar con regularidad. Eso es lo que tratará de hacer en uno de los exámenes más exigentes de la temporada. Visita esta tarde (18.00 horas) al Numancia en Los Pajaritos. Los sorianos, obligados por contexto a luchar por el ascenso directo a Primera RFEF, llegan en línea ascendente y quieren aprovechar el bajón del filial blanquiazul para apretar, todavía más, la terna de candidatos al ascenso directo.

Semana complicada la que vivió el Fabril en los entrenamientos. La lesión de Damián Canedo, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura de ligamentos que sufrió en una sesión de trabajo, debilita la zaga y deja a Manuel Pablo sin uno de sus jugadores indiscutibles hasta la fecha. «Fue impactante por el dolor que tenía. El equipo estuvo bastante afectado, pero intentamos centrarnos en el partido», explicó el técnico canario en la sala de prensa de Abegondo.

El zaguero santiagués se suma a la enfermería en la que está Kike Fernández, que tampoco podrá jugar en los Pajaritos por lesión. No obstante, la lista de bajas es mayor debido a las urgencias que padece el primer equipo en defensa. Samu, Quique Teijo y Noé, habituales en los últimos días en los entrenamientos de Antonio Hidalgo, apuntan a quedarse en A Coruña. Vilela, Aarón o Mario Hermo tendrán que cubrir el hueco de Canedo en la zaga.

Tras quedarse sin puntería ante el Marino de Luanco en la última jornada, el conjunto fabrilista necesita reconciliarse con la portería contraria más pronto que tarde. Para hacerlo, deberá perforar las redes de un Numancia que, en lo que va de liga, ha recorrido el camino inverso al de los blanquiazules. «No empezaron bien, pero, después del cambio de entrenador, han cogido una dinámica bastante positiva», reconoció Manuel Pablo. Los sorianos llevan tres victorias consecutivas en liga y pusieron contra las cuerdas al Mallorca en la última eliminatoria de Copa del Rey (2-3). Jony, su goleador por excelencia, acumula cuatro dianas en los últimos tres partidos.

La tendencia al alza ha permitido al Numancia escalar al segundo puesto de la tabla, a apenas un punto de la Gimnástica Segoviana. Para Manuel Pablo, son los dos equipos llamados a pugnar por el puesto de ascenso directo, que durante buena parte del inicio de liga ocupó el Fabril. Los blanquiazules, con ganas de dedicarle una alegría a Canedo, tratarán de sacar algún premio en Los Pajaritos y avivar, todavía más, la pelea en la zona noble.