0-3 | El Deportivo se descompone solo

Los silbidos de los más impacientes al filo del descanso no hacían presagiar la autodestrucción que sería el Deportivo en la segunda parte. En el día de reaccionar, erguir el pecho y sacar músculo, el equipo coruñés chocó una y otra vez contra su propio retrato. De regalo en regalo, la Real Sociedad B destrozó lo que apuntaba a buen partido y terminó por ser una hecatombe. Goleados en casa (0-3), otra vez en una misma semana, y ante un rival con cara juvenil que todavía no sabía lo que era ganar de visitante.

Entre la formación y la competición hay una fina línea sobre la que la Real Sociedad B baila cada jornada. En Riazor, ante un público entregado a la lucha por el ascenso, el Deportivo pudo hacer desde el primer minuto de maestro. Enseñar y tutelar con el castigo y mostrar al filial txuri-urdin que los regalos se pagan caros en la élite. No fue así. El equipo de Antonio Hidalgo, valiente en su inicio, no aprovechó el manojo de nervios que tenía en frente. No castigó la osadía de una línea adelantada a lo Flick con las descompensaciones propias de quien todavía está en un banco de pruebas. Ni tampoco los errores continuos en la salida de balón naranja, en especial por el lado izquierdo. El Dépor no hizo de azote. No castigó. Pero enseñó otra lección: el que perdona, en el fútbol, siempre asume la cuenta al final de la noche.

Yeremay Hernández se lamentó a los siete minutos tras un pase perfecto de José Ángel a la espalda de la defensa. Durante los primeros compases, y hasta que Ion Ansotegi logró ajustar, el Dépor aprovechaba la osadía rival con balones profundos y cambios continuos de orientación. Los blanquiazules se gustaron durante una decena de minutos. Verticales, directos, sin pases muertos. En un 4-3-3 con mucha movilidad interior, y Mella pegado a la cal, José Ángel, Patiño y Mario Soriano se entendieron a la perfección en esa primera circulación para romper a una Real B que alzaba una presión partida. Los tres atacantes estaban inferioridad y el equipo local progresó con facilidad. Por fuera, Mella hacía diabluras ante Balda y Yeremay no daba indicios de desconexión tras la ocasión erradas.

El Dépor no castigó lo suficiente. Los blanquiazules dieron vida a una Real B que hasta el momento apenas había acudido a la cita a firmar el acta y volver a casa. Pero fue un regalo local lo que permitió al equipo donostiarra ponerse por delante. En un córner en corto, Patiño entregó el esférico a un contrario y, en la transición, Gorka Carrera penalizó un error fatal en cadena. Ni José Ángel llegó a frenar a Astiazaran ni Comas estuvo acertado al intentar cortar el pase. Mano a mano, Parreño no pudo hacer nada. 0-1.

El Deportivo volvió a dar regalos en la segunda parte

El Deportivo no logró ser verdaderamente dominante hasta la entrada de Eddahchouri, a los 56 minutos de juego. El neerlandés generó dos ocasiones, pequeñas, sin gran peligro, pero lo suficientes para activar a Riazor. El público se estaba impacientando, pero el equipo blanquiazul sacó sus mejores galas. Directo, vertiginoso, sin miedo al error. Mella tuvo la primera clara tras una jugada en la que José Ángel tiró de cuerpo para llevarse el esférico y Mario filtró uno de esos pases mágicos suyos, pero Fraga sostuvo el potente disparo del extremo. Poco después, de nuevo el guardameta de Hernani impidió el empate tras un buen testarazo de Quagliata.

Luismi y Mulattieri sumaron más pólvora. Hidalgo fue con todo, cambió de esquema, y quemó sus naves. Pero el Dépor tiró otro regalo de esos que se pagan caro. José Ángel, acosado en la izquierda, quiso cruzar el campo. Balda cortó el esférico y avanzó sin oposición hasta que sacó un disparo lejano que sorprendió a Germán Parreño. Efecto o toque, el balón superó al ilicitano y rompió al Dépor. 0-2.

El Dépor pudo tocar fondo entonces, pero había un escalón más abajo en el drama blanquiazul. Sin tiempo para levantarse del golpe, Gorosabel acudió para hacer la herida incluso más grande con el definitivo 0-3. Enfado en la grada y decepción en el césped. Ni el indomable espíritu de Eddahchouri, incansable hasta que el árbitro señaló el filial, compensó la segunda derrota en siete días en Riazor.