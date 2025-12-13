1-2 | El Fabril asalta Los Pajaritos

El Fabril llevaba un tiempo dudando, un par de meses que no terminaba de encontrarse, pero ante los titubeos, rotundidad, golpes encima de la mesa. Y el filial dio uno bien fuerte en Los Pajaritos, que resonó en toda la Segunda RFEF. Los goles de Domínguez y de Nsongo Bil sirvieron para superar un espantoso inicio ante el Numancia, darle la vuelta al marcador (1-2) y colocar, de nuevo, al filial como candidato al ascenso a Primera RFEF, aunque en realidad nunca ha dejado de serlo. Es un triunfo que reafirma por el escenario, por el momento, por las bajas y por el arriesgado guion de partido que ideó Manuel Pablo, quien apostó por guardarse munición para el segundo acto y le salió bien. Inmejorable tarde en Soria.

Un mero vistazo a la alineación del Fabril en Los Pajaritos era la mayor constatación de lo golpeado que estaba el filial. Entre las bajas, los futbolistas reclamados por el primer equipo y alguna suplencia sorprendente como las de Nsongo Bil, Nájera o Pablo García, era difícil reconocer al grupo de Manuel Pablo. Esa inestabilidad se hizo notar en las primeras jugadas. Ya en la primera acción Álex Gil estuvo a punto de inaugurar el marcador para los locales tras un fallón estrepitoso de Aarón, al que le tocaba jugar con Vilela. Ni rastro, claro, de Samu o Damián Canedo. El Fabril se salvó de milagro, aunque en el saque de esquina posterior a esa jugada ya empezó a penar.

El primer gol

Jony golpeaba en el minuto 3 en una jugada muy protestada y con razón, porque el tanto no debió haber subido al marcador por una falta a Hugo Ríos en el lanzamiento desde la esquina. El colegiado, con un toque casero, miró para otro lado. El duelo arrancaba torcido, aunque pronto el grupo de Manuel Pablo empezaría a enderezarlo a base de fútbol, movilidad, una buena presión y dos jugadores endemoniados, Manu Ferreiro y Fabi Urzain.

Los dos volvieron loco a uno de los grandes de la categoría, que también tuvo sus opciones. El lucense se hizo con la mediapunta en detrimento del riojano y el ex del Atlético B enfilaba y gambeteaba como nadie desde la izquierda. Hubo dos complementos a estas amenazas: la movilidad y la buena capacidad de asociación de Dipanda y el remate de Domínguez. El ex del Betanzos, recuperado ese verano y muy del gusto de Manuel Pablo, logró el empate. El filial pudo conseguir el segundo y también el equipo local con un cabezazo de Jony, que se fue al palo. Todo en el aire y todo por decidir, pero con una grandísima imagen de un Fabril de circunstancias en el mejor campo de Segunda RFEF.

Segundo tiempo

El arranque del segundo acto ofreció la imagen de un Numancia más asentado, que dominaba más la escena y que podía llevar el peso del duelo, alejándose de ese ida y vuelta y ese juego vigoroso del filial. Ya no aparecían tanto Manu Ferreiro y Fabi y todo giraba en la zona de tres cuartos loca. Un cabezazo de Jony y una oportunidad de Álex Gil avisaron al Fabril de que puntuar no iba a salir gratis y que el equipo más en forma del grupo no iba a regalarle nada. Manuel Pablo no tardó en mover el banquillo. Y como el que guarda siempre tiene, puso sobre el tapete a Bil y Mane, dos apuestas que no son ni mucho menos menores.

Ocho goles colocaba en el campo con la entrada del camerunés y en nada le sumó otros seis de Nájera. La amenazaba esta ahí y, aunque el protagonista del gol fue una de esas apuestas de la segunda parte, ese 1-2 llegó en una acción a balón parado. Joel se había multiplicado para rechazar varios remates del filial a un saque de esquina, pero al tercero de Bil ya le fue imposible. 1-2, minuto 77. A partir de ahí, el filial estuvo comodísimo en ese contexto de partido y pudo ampliar su ventaja. No lo logró, tampoco hizo falta.