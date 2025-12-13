| Seguna RFEF Futfem
El Dépor Abanca B recibe en Abegondo al Burgos CF
A Coruña
El equipo que dirige Sandro Nogueira necesita reencontrarse con la victoria este fin de semana y recibe este sábado (12.00) en Abegondo al Burgos CF. La zona baja se ha apretado y las blanquiazules, tras empatar ante el Villalonga, suman 14 puntos. Tan solo tienen tres de margen sobre el descenso. El Burgos, con 20, es quinto.
