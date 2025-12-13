El deportivismo, de luto ante el fallecimiento de Xavi Concheiro, aficionado inglés

El deportivismo está de luto ante el fallecimiento de Xavi Concheiro, aficionado inglés de 31 años y gran seguidor del club. Asiduo en la peña RCD London, disfrutó el pasado verano de la gira y se sentía muy ligado al Deportivo. Hijo de migrantes, su padre es betanceiro y siempre llevó el blanco y el azul en la sangre.

Su familia emigró en los años 60, siendo su padre todavía muy joven. Pese a que no hablaba de manera fluida español, y no haber vivido nunca en Galicia, sus compañeros de peña explican que Xavi "se sentía más gallego que inglés" y, "por encima de todo estaba el Dépor".

Concheiro intentaba, siempre que podía, escaparse a A Coruña para ver a su Deportivo en directo. Siempre que el club pisó Inglaterra, allí estuvo Xavi. En 2015, cuando el equipo estuvo en Swansea; y este verano, en Watford.