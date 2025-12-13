Deportivo - Real Sociedad B: El ascenso directo se labra en Riazor

El Deportivo regresa por segunda semana consecutiva a Riazor. El templo coruñés es la llave para elevar cualquier aspiración clasificatoria esta temporada. El conjunto blanquiazul es, a falta de un partido que le permita emparejar sus encuentros locales y visitantes, el séptimo mejor anfitrión de la competición, mientras que, tras nueve jornadas, es la escuadra que más rédito ha sacado a sus encuentros lejos de su feudo. Cualquier reto que se marque el vestuario pasa por convertir a Riazor en una caldera y un imposible para sus rivales. De momento, cuenta cuatro victorias, tres empates y una derrota. Hoy la Real Sociedad B buscará sus primeros puntos lejos de Anoeta.

Antonio Hidalgo llama a la incansable afición deportivista una semana más de cara a un partido en el que el Deportivo necesita volver a la senda de la victoria tras la dura derrota contra el Castellón. Un partido en el que los orelluts expusieron las debilidades blanquiazules. Riazor aguarda una mejor cara ante la Real Sociedad B, un filial que, como todos, aúna talento y osadía en sus filas.

No debe importarle al Dépor quién esté en frente cuando se trata de jugar en Riazor. Una victoria permitiría a los blanquiazules codearse con los mejores feudos de la competición hasta la fecha, aunque los números, de momento, dan la victoria a la versión visitante, con la que los pupilos de Hidalgo han cosechado dos puntos más en un encuentro menos y han anotado seis goles más. A cambio, en casa Parreño encaja menos (6 a 11). El fútbol del equipo brilla en especial cuando hay espacios . Los rivales conocen bien la teoría antes de visitar Riazor: las claves pasan por evitar transiciones y no permitir correr a los hombres de ataque blanquiazules.

Varias novedades en el Deportivo

El entrenador catalán debe darle una vuelta a su idea. No solo por la derrota pasada, que todavía escuece, sino porque pierde a Lucas Noubi y a Diego Villares para este partido por sanción. Además, continúan lesionados Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero. Luismi Cruz volvió al grupo esta y podría ser la gran novedad en una lista en la que estarán Samu Fernández, Quique Teijo y el centrocampista Noé Carrillo.

Salvo sorpresa no habrá fabrilistas sobre el campo de inicio. Arnau Comas será el sustituto de Noubi y Loureiro regresará al lateral derecho, con la posibilidad siempre de regresar a la línea de tres centrales y que David Mella sea carrilero de nuevo.

En el centro del campo hay más dudas tras la última jornada. Charlie Patiño apunta a ser el elegido. Brindó una buena actuación ante el Albacete. Aunque casi siempre ha actuado en la base, Hidalgo también le ve de 8. Otra posibilidad es que Mario Soriano retrase su posición o, incluso, que José Gragera se junte a José Ángel en un doble pivote más rocoso.

Arriba, y ante una Real Sociedad B que se expondrá en su presión, podrían entrar Eddahchouri o Mulattieri. El neerlandés es el máximo goleador y es un puñal con espacios. El italiano, el mejor arma para hacer buenos los envíos largos de Germán Parreño.

La Real Sociedad B, por su parte, no podrá contar con Beitia, su central estrella y sin el que no han ganado nunca. Se ha perdido seis partidos que han acabado en cinco derrotas y un empate. El equipo donostiarra tendrá una rotación con cierto desgaste físico tras haber disputado la Premier League International Cup U21, un torneo de categorías inferiores que se disputa en Inglaterra y en el que está participando con un conjunto que mezcla su juvenil, el equipo C y el filial txuri-urdin. Precisamente lo dirige Ion Ansotegi, que compagina ambos roles. Entre semana participaron Mariezkurrena, Agote o Dadie, tres posibles titulares que difícilmente serán de la partida. Gorka Carrera, máximo goleador con seis dianas y tres asistencias, es el hombre a vigilar en un equipo peligroso en transición y con jugadores muy veloces en las bandas.

Los posibles onces titulares de Deportivo y Real Sociedad B

Deportivo: Parreño; Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata; José Ángel, Patiño; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Eddahchouri.

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Peru, Calderón, Balda; Eceizabarrena, Carbonell; Astiazaran, Aguirre, Ochieng; y Gorka Carrera.