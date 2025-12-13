Fernando Soriano explica que han ofrecido la renovación a Damián Canedo tras su lesión: "El Dépor no deja tirado a nadie"

El director de fútbol, Fernando Soriano, explicó en los canales del club que la entidad blanquiazul «no deja tirado a nadie», tras la lesión de larga duración de Damián Canedo, quien acababa contrato con el Fabril. El zaguero podrá extender su vinculación para tener «seguridad» sobre su futuro.

"Es una noticia muy triste, una lesión de larga duración. El club el camino que lleva, la dirección, a nivel personal, lo que intenta transmitir con nuestros chavales jóvenes. Desde el primer momento sabíamos que terminaba contrato y se le ha ofrecido una renovación para que esté tranquilo y que note que el Dépor no deja a nadie tirado", contó en unas declaraciones recogidas por los medios del club.

Fernando Soriano, en la previa del duelo ante la Real Sociedad B

El director de fútbol valoró la convocatoria con la selección sub19 de Samu Fernández, que trastoca los planes del club: "Lo de Samu es una doble sensación. Contento porque ir con la selección siempre es positivo, te hace ver que estás entre los mejores. Pero es cierto que en una semana con tres partidos es complicado. Jugó en Copa a un grandísimo nivel. Ante el Mallorca iba a volver a ser de la partida. Es sensible".

Soriano advirtió a pie de campo en Riazor sobre los peligros de la Real Sociedad B: "Será un partido difícil. Es cierto que no han conseguido ningún punto fuera de casa, pero es un equipo con mucha energía, juventud, impulsivo, capaz de muchas cosas buenas".

El aragonés aguarda volver a la senda del triunfo: "Veníamos de cinco victorias, queremos ahora volver a la dinámica positiva. Es un rival que viene de tener su primera derrota en casa. Es un equipo con calidad y físico".