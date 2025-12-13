Hidalgo: «Perdimos este partido por nuestros propios errores»

Una cuestión de eficacia y de solidez. Así resumió Antonio Hidalgo lo que el Deportivo vivió en el partido contra la Real Sociedad B. «Hicimos todo lo posible por llevarnos el partido. Tuvimos ocasiones de todo tipo y el control del partido. Es una derrota dura», reconoció el técnico catalán en la sala de prensa de Riazor.

El entrenador blanquiazul no le encontró una respuesta sencilla a la falta de gol del equipo, pese a la variedad de oportunidades de las que dispuso, pero rechaza culpar al azar de la derrota. «Perdimos el partido por nuestros propios errores», aseveró, consciente de que la Real Sociedad B transformó «tres tiros a portería en tres goles». «Metimos al rival en su campo, en una pérdida y en su primera vez delante de Germán te encuentras con ese gol. Después, el segundo es un tiro de 30 metros que nos hizo bastante daño. Hay que mirar cómo pierdes», analizó Hidalgo, que ve el batacazo ante la Real B muy diferente al de la semana pasada ante el Castellón. «Esto va de llevarse los tres puntos», añadió.

Fue un encuentro en el que el entrenador catalán volvió a apostar por Stoichkov en la delantera de inicio. «Voy buscando los picos de forma. Venía de dos partidos buenísimos, con gol y asistencia, y entendí que tenía que seguir participando», explicó. Repasó las ocasiones que tuvieron todos sus hombres de ataque, pero los mayores elogios fueron, sin dudar, para Aitor Fraga. «Su portero fue el mejor del partido», reconoció.

El Mallorca espera al Dépor en Copa del Rey, pero Hidalgo tiene claros los objetivos. «Sabemos el recorrido que podemos tener. Afrontaremos la Copa con entereza y garantías, pero nuestra prioridad es el partido de Andorra», aseguró Hidalgo.