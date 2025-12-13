Las notas individuales del Deportivo ante la Real Sociedad B: el uno a uno de la debacle

El Deportivo cayó duramente derrotado ante la Real Sociedad B y suma dos derrotas consecutivas. El equipo de Antonio Hidalgo tuvo un mal encuentro en el que todo terminó por salirle mal. El martes tendrá la oportunidad de resarcirse en la Copa del Rey.

Germán Parreño (4): En el segundo gol el efecto le juega una mala pasada. No pudo hacer más en el resto.

Miguel Loureiro (5): Contuvo sin grandes apuros a Ocheng en su banda.

Arnau Comas (3): Falla en el primer tanto en una acción que lee mal y en la que intenta cortar cuando la jugada pide continuar.

Dani Barcia (4): Pasó demasiados apuros y no está dando un paso al frente en la construcción del juego.

Quagliata (5): Su energía siempre suma en ataque y en defensa, y no tuvo impacto en el resultado.

José Ángel (3): Demasiado precipitado. Debió cortar el 0-1 y sale en la foto del segundo. Día para olvcidar en el medio.

Charlie Patiño (4): No tuvo el impacto que se le reclamaba en el juego y fue protagonista del 0-1. Empezó bien y desapareció.

David Mella (6): Dejó varios centros buenos que sus compañeros no transformaron. Empezó muy enchufado y tuvo una de las mejores ocasiones.

Yeremay (4): De más a menos. Empezó conectado y acabó aislado. En los días malos del equipo debe dar un paso al frente.

Mario Soriano (5): Tuvo una ocasión de cabeza, filtró un buen pase a David Mella y se diluyó como el resto del equipo.

Stoichkov (4): Pasó desapercibido en un contexto que no es propicio para él, jugando de espaldas y obligado a descargar y no a desmarcarse, su fuerte.

El banquillo del Deportivo

Eddahchouri (5): Siempre aporta y su suplencia es incomprensible

Mulattieri (4): Desaparecido. No tuvo impacto en el juego.

Luismi (5): Buenos minutos.

Rubén López (-): Pocos minutos.