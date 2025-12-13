En Directo
RC Deportivo - Real Sociedad B, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la jornada 18ª de Segunda División
La Real Sociedad B es el único equipo de Segunda que no ha puntuado a domicilio
Noticia triste para empezar este sábado
El Dépor tiene las bajas de Ximo Navarro, Escudero, Bachmann, Noubi y Villares y la duda de Luismi
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos con el directo del Deportivo-Real Sociedad B que cerrará LaLiga en Riazor en 2025
