3-0 | El Dépor Abanca cae ante una Real Sociedad de otro nivel

El Deportivo Abanca cayó derrotado ante una Real Sociedad muy superior (3-0) que no dio ninguna oportunidad al equipo de Fran Alonso. Las blanquiazules, ayer de granate, se fueron de Zubieta sin disparar a portería y tras mas de una veintena de remates concedidos. Ni la mejor versión de Inês Pereira, ni la fortuna del primer tiempo, sirvió para sostener a un conjunto txuri-urdin desatado.

De palo en palo, y de larguero en larguero, el Deportivo fue quemando minutos y sobreviviendo en Zubieta sin hacer ruido. Sin contestar. Asumiendo que era el partido que tocaba ante un rival intratable que acorraló a su presa y no le dejó ni un segundo para respirar en ningún momento. Dos mundos distanciados que en un momento u otro tenían que quebrarse.

El equipo de Fran Alonso subsistió hasta que no pudo más. Llegó al descanso sin encajar. Un milagro tras escuchar una y otra vez el sonido de su propia madera. La portería lo sostenía todo ante una Real que llegaba sin compasión.

No es el equipo revelación por casualidad. Lo que ha construido Arturo Ruiz en poco tiempo en su Real Sociedad es tan serio que el Dépor Abanca no pudo hacerle frente. Intentaron estirarse Millene o Ainhoa en algún momento del encuentro. Incluso Vera, de nuevo de lateral, con un centro que salió desviado que casi le da un susto a Estensoro, pero el dominio txuri-urdin fue apabullante. Las realistas cargaban el área con número y con calidad, hundiendo con Edna a Raquel y Barth y aprovechando la llegada desde segunda línea para sorprender. Solo los continuados largueros y una defensa sacrificada frenaban todo lo que llegaba para sostener a regañadientes al equipo en pie.

El Dépor Abanca aguantó hasta la segunda parte

El fútbol fue justo con la Real Sociedad. En el primer minuto del segundo tiempo, Pardo perforó la portería de Inês Pereira tras una jugada en la que el equipo local volvió a tener demasiados impactos sencillos en el área coruñesa. Aiara aprovechó un centro pasado para asistir a la 7 realista, totalmente sola en el segundo palo tras una desatención de Vera, quien no cubrió el espacio que había dejado previamente Raquel al saltar a la banda a tapar el primer envío al área.

No se cansó el equipo realista, que intentó cerrar cuanto antes el partido para evitar complicaciones mayores, como precisamente sucedió hace un curso cuando el Dépor aprovechó la expulsión de una jugadora rival para remontar el 1-0 a favor. Sufrió y lo pasó mal el equipo de Fran Alonso, incapaz de respirar con balón. Inês Pereira sacó algunas de sus mejores habilidades para evitar el segundo durante un tiempo. Pero las realistas jugaban a placer. Cuando el Deportivo intentaba atacar, la presión tras pérdida o el repliegue defensivo era perfecto. No dieron ninguna opción.

Emma Ramírez, tras intentarlo una y otra vez, puso el segundo a la hora de juego tras un centro al segundo palo. La extremo se impuso a Vera para, a bocajarro, superar a Inês, quien ya no pudo hacer más. Nada le sirvió a un Dépor que acabó frustrado ante el querer y no poder. En los minutos finales Cahynová aprovechó un rebote para firmar el definitivo 3-0.

El equipo de Fran Alonso despide el 2025 en Liga en 13ª posición, con 13 puntos, siete por encima del descenso que marca un DUX que empató en Tenerife. La Copa, ante la propia Real, último compromiso antes del parón.