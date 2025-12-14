Así está la clasificación de Segunda: El Deportivo puede perder el domingo su segunda plaza y el Racing se aleja

La derrota del Deportivo ante la Real Sociedad B hace mella en el equipo de Antonio Hidalgo, que se despega del Racing de Santander e incluso podría perder este domingo su segunda posición. Los blanquiazules marchan segundos la tabla, empatados a 32 puntos con el Almería, tercer clasificado, que podría pasar por delante a los blanquiazules si este domingo vence en casa ante el Burgos.

El Deportivo no pudo aprovechar el tropiezo del Racing de Santander, que empató en casa ante el Leganés (1-1) en una jornada con varios resultados sorprendentes. El Valladolid cayó derrotado ante el Andorra (0-1), próximo rival del equipo coruñés. Los andorranos no ganaban en Liga desde septiembre y se recomponen a tiempo para el duelo del sábado que cerrará el 2025,

El Almería espera su turno hasta este domingo, cuando afronta un duelo directo entre equipos de la parte alta. Recibe al Burgos, sexto al inicio de la jornada con 25 puntos (18.30 horas). Las Palmas, que marcha cuarto con 30 puntos, a solo dos del Dépor, no puede confiarse en su visita al estadio del Ceuta (21.00 horas). El Castellón, último victimario de los blanquiazules y quinto en la tabla, tiene un duelo, a priori, sencillo. Recibe en Castalia al Mirandés.

Los puestos de descenso de Segunda División

La zona media se mantiene muy igualada. Apenas siete puntos separan al Ceuta, séptimo, de la Real Sociedad B, que marca el abismo sobre el descenso con 18 puntos, los mismos que posee en Andorra, en la zona roja. Mirandés y Zaragoza, que sigue colista pese a su reacción en las últimas semanas, cierran una tabla en la que cada punto vale oro.