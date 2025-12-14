Dani Rodríguez, el gran ausente en la eliminatoria de Copa ante el Mallorca

El reencuentro con el Mallorca enfrenta al Deportivo con su desgracia más reciente y con esa eliminatoria de play off de ascenso de 2019 que le impidió subir a Primera y que fue el preludio de un descenso a los infiernos del que aún no se ha recuperado del todo. Han pasado seis años y pocos futbolistas sobreviven de aquella plantilla del Mallorca que salió derrotada de Riazor, pero que supo remontar en la vuelta para desespero del deportivismo. Abdon Prats y un futbolista formado en Abegondo, Dani Rodríguez, son los exponentes activos de aquel equipo que fustigó al Dépor.

El betanceiro solo se enfrentó en cuatro ocasiones al Dépor desde que salió de A Coruña allá por 2011 y todas fueron en esa campaña, en la 2018-19, su primer ejercicio en las islas tras llegar del Albacete. El duelo de Copa del martes iba a servir para que volviese a casa, pero esa posibilidad se ha visto frustrada por la situación que vive desde hace meses en el Mallorca, donde no cuenta para Jagoba Arrasate, su entrenador.

Unas críticas al máximo responsable técnico, quien optó por Jan Virgil en el Bernabéu a los pocos días de llegar a Son Moix, supusieron primero una suspensión de empleo y sueldo, y en los últimos tiempos el hecho de que no cuenta para su entrenador. Esa una decisión drástica que fue y es respaldada por el club, a pesar del peso del jugador en la entidad.

Dani Rodríguez solo ha jugado dos partidos esta temporada en agosto y la Copa no aumentará el número, salvo giro radical de los acontecimientos. El pivote ha pedido perdón y una oportunidad y no ha llegado, y ya busca equipo en el mercado de invierno, a sus 37 años. Tendrá que esperar. De momento, tampoco jugará en Riazor.