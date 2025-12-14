El Dépor Abanca busca dar la sorpresa ante la revelación de la Liga F

El Deportivo Abanca se enfrenta este domingo (12.00, DAZN) a la Real Sociedad que dirige el joven Arturo Ruiz, el arquitecto del Granada que el curso pasado fue el descubrimiento del campeonato y, ahora, hace lo propio en Zubieta, con un equipo coral y completo que solo ha perdido dos encuentros y ocupa actualmente puestos de Champions League. Fran Alonso recupera a Bárbara Latorre y Olaya Enrique para el duelo.

Ha cambiado mucho desde febrero la situación del equipo txuri-urdin y no tanto la del Deportivo. Entonces, hace 10 meses, las blanquiazules sacaron tres puntos balsámicos para su salvación tras remontar en Zubieta a una escuadra que vagó durante los últimos meses de competición en tierra de nadie.

Ambas entidades han intentado dar un paso al frente esta temporada, pero para el Dépor, el curso ha vuelto a estar centrado en una lucha por la salvación que tras dos victorias en tres jornadas ha dado margen al equipo de Fran Alonso. El pésimo ritmo de puntuación de DUX y Levante permite a las blanquiazules manejar una ventaja de ocho puntos cuando apenas quedan tres jornadas para cerrar la primera vuelta.

Después de dos semanas en las que Fran Alonso ha estado condicionado por un virus que ha afectado a la plantilla, el técnico reconoció en la previa que la enfermería empieza a ver la luz. No podrá contar con Henar, baja por lesión, pero recupera a Olaya Enrique para el centro del campo. La jornada pasada, el técnico madrileño regresó al sistema 5-3-2, y si la exjugadora del Real Madrid está bien, podría entrar en lugar de la canterana Redru, quien ha vivido dos titularidades con la primera plantilla. La centrocampista no estuvo en la derrota del filial ante el Burgos (0-1) de ayer en Abegondo y viaja con el primer equipo.

El Deportivo, en un partido en el que no tendrá la pelota y le tocará replegar atrás y contragolpear, se agarra a la capacidad individual de Ainhoa Marín, máxima anotadora con cinco dianas y dos asistencias. Ha participado en siete de los once tantos del equipo este curso y tendrá la misión de dar oxígeno al equipo en los momentos con balón y ayudar al conjunto a avanzar, evitando hundirse demasiado. A su lado, Millene Cabral volvió a ganarle la partida a Marisa. En un duelo con mucho campo por delante, la brasileña tiene más opciones de repetir.

La Real Sociedad B se ha convertido en uno de los rivales a batir de la competición. En Zubieta solo ha dejado escapar una derrota, ante el Costa Adeje Tenerife (2-3), y un empate, contra el Athletic (1-1). En casa incluso ha logrado vencer al Barcelona (1-0). Entre los peligrosos donostiarras se encuentra una vieja pesadilla blanquiazul: Edna Imade, exdelantera del Cacereño y del Granada, y una especialista ante el Deportivo. Este curso suma ocho dianas en diez partidos e incluso se ha estrenado con la Selección, con la que recientemente ganó la Liga de Naciones.