Error burocrático del Fabril con Hugo Torres ante el Numancia y se arriesga a una denuncia por alineación indebida

El Fabril, tras unas semanas titubeantes, consiguió una de las mejores victorias de la temporada en Los Pajaritos ante el gran aspirante al ascenso y después de empezar el partido perdiendo. El gol de Nsongo Bil fue una de las pocas alegrías de un sábado aciago que se cerró con la derrota del Deportivo ante la Real B en Riazor. Pero la alegría del filial tiene un asterisco porque un error burocrático pone en riesgo la victoria del equipo de Manuel Pablo en Soria.

Ya el colegiado puso sobre la pista de lo ocurrido en el acta al recoger en el apartado de otras incidencias que "se hace constar que el jugador del RC Deportivo Hugo Torres Fernández ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del Numancia, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado en el terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del Deportivo Fabril para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente".

Posible denuncia

El Numancia, según recogen medios de la capital soriana, ya valora una denuncia por alineación indebida que deberá formalizar en breve. De momento, está en fase de recogida de información y luego decidirá si da el paso. Más allá del error, el requicio lo encontraría en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF: "Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido".

Si el Numancia sigue adelante, el Deportivo tendrá la oportunidad de defender tras lo ocurrido.