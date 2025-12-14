Así fue la jornada de los cedidos en el Deportivo: victorias de Jairo y Luisão, derrota de Kevin y Diego Gómez

Luisão Macías y Jairo Noriega pusieron la nota positiva del domingo. El Pontevedra ganó 2-0 al Arenas de Getxo con titularidad del centrocampista. Además, el Racing de Ferrol también ganó en casa ante Unionistas con participación del canterano. Álvaro Mardones fue baja en el equipo de Pablo López.

Peor suerte tuvieron Kevin Sánchez y Diego Gómez, que cayeron derrotados con el Cartagena en la visita al Nàstic. Segunda derrota consecutiva para el equipo de Javi Rey. Ambos fueron titulares, pero no tuvieron fortuna. El sábado, además, el Andorra de Petxarroman volvió a ganar, aunque el lateral derecho fue suplente.