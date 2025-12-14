Mario Soriano: «Para estar arriba, esto no vale»

Mario Soriano analizó la derrota y pidió un paso al frente de todos: «Tuvimos muchas ocasiones, fuimos para adelante. Los primeros goles son dos pases que nos cortan y hay transiciones. Nosotros seguimos yendo para adelante, les encerramos al principio y nos abrimos, y llegó el tercero. Hay que ser claros: para estar arriba, esto no vale, tenemos que dar más todos». Solicitó también paciencia en el juego estático: «No podemos jugar siempre al espacio. Cuando los hundimos, fuimos de lado a lado y les hicimos daño. Debíamos haber insistido más, tener paciencia y girar».