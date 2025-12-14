Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista con la ministra de Vivienda, Isabel RodríguezHomicidio en Santa MargaritaRescate en punta HerminiaCasos de acoso en el PSOE
instagramlinkedin

Mario Soriano: «Para estar arriba, esto no vale»

«Tenemos que dar más todos», reconoce el centrocampista

Deportivo 0 - 3 Real Sociedad B

Deportivo 0 - 3 Real Sociedad B / Casteleiro

Carlos Miranda

Carlos Miranda

Lugar

Mario Soriano analizó la derrota y pidió un paso al frente de todos: «Tuvimos muchas ocasiones, fuimos para adelante. Los primeros goles son dos pases que nos cortan y hay transiciones. Nosotros seguimos yendo para adelante, les encerramos al principio y nos abrimos, y llegó el tercero. Hay que ser claros: para estar arriba, esto no vale, tenemos que dar más todos». Solicitó también paciencia en el juego estático: «No podemos jugar siempre al espacio. Cuando los hundimos, fuimos de lado a lado y les hicimos daño. Debíamos haber insistido más, tener paciencia y girar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents