Así se moverá el Deportivo en el mercado de invierno: una prioridad y muchas necesidades

La racha triunfal del Deportivo ya ha quedado en el olvido y el avance de la competición va dibujando las necesidades de una plantilla que no va a ser la misma a partir del 1 de febrero. El club coruñés, más allá de los últimos rasguños ante el Castellón y la Real Sociedad B, se ha situado en el vagón de cabeza de Segunda, aunque eso no quiere decir que no necesite apuntalar la apuesta del verano, ya sea por lesiones o por carencias destapadas. El Deportivo tiene un plan para este mercado de invierno: un lateral como prioridad y atento al resto de líneas sobre todo al 8 y a la zona ofensiva. Eso sí, más allá de la apuesta a día de hoy inequívoca por el 2, el resto de contrataciones deben llegar acompañadas de salidas de futbolistas del actual plantel y no porque no tenga hueco en la relación entregada en el mes de septiembre a LaLiga, ya que cuenta con fichas libres, sino por la idea de trabajar con una nómina corta y versátil, y sobre todo, para ganar aire en el límite salarial. La apuesta ya fue importante el pasado verano, en parte invertida en la retención de talento, y la cifra (11,49 millones) fue apurada.

La mano de Fernando Soriano / LOC

La lesión de Ximo Navarro y la necesidad de hacer regresar de manera puntual a Loureiro a la posición de 2 son las que han hecho que el club coruñés coloque la necesidad de esta contratación en la parte alta de su lista de prioridades. Se mantiene la apuesta, aunque el andaluz-balear lleva más de una semana entrenándose con el grupo y regresará en 2026. Soriano es partidario también de apurar las semanas de mercado y escuchar qué le piden sus plantillas. La posibilidad de atar a un central está en el horizonte, pero a día de hoy las miras están en ampliar la nómina en el costado diestro.

El eterno deseo

El puesto de 8, el eterno quebradero de cabeza del Dépor en los dos últimos años, ha seguido dándole problemas en este inicio de Liga. La salida de pelota desde atrás y el enlace defensa-ataque son problemas recurrentes del equipo. Con Riki como eterno deseado, el club coruñés tiene también encima de la mesa el nombre de Gonzalo Villar, ex de Elche, Roma, Getafe o Granada, que ahora pertenece al Dinamo de Zagreb, pero que no está teniendo excesivo protagonismo. Si finalmente Soriano lograse atar a ese 8 diferencial que lleva buscando varios mercados, la opción se afrontaría en el caso de que fuese aparejada de alguna salida en la zona. De momento, José Gragera, Diego Villares, José Ángel, Charlie Patiño y Rubén López son los futbolistas que pueden jugar en esas dos demarcaciones, con el refuerzo puntual de Mario Soriano. De momento, el club no ha avanzado aún en la opción de Villar. Otro de los futbolistas que está en el mercado y que podría encajar en ese perfil es Dani Rodríguez, apartado en el Mallorca. El canterano del Dépor ha sido ofrecido en varias ocasiones al club coruñés en estos meses, pero el Dépor no se ha manifestado ante tales propuestas.

Antoñito Cordero / LOC

En zona ofensiva el club parece estar servido con la presencia de Stoichkov, Eddahchouri y Mulattieri, aunque el italiano tiene una relación difícil con el gol y con su adaptación al fútbol español. A pesar de esas tres opciones y a todo lo que tiene en la segunda línea, el Deportivo también ha puesto el ojo en Antoñito Cordero, futbolista del Newcastle, cedido en el Westerlo belga. Hay más pretendientes, también de Primera, y no será sencillo para los coruñeses, pero la operación se contempla como un préstamo simple, sin opción de compra, aunque el club está abierto a lo que propongan el resto de partes implicadas. El Dépor, de cara a enero, tiene necesidades y también tareas por delante, una plantilla por apuntalar.