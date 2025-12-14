Riazor se desangra y el Deportivo se estrella contra las remontadas en Liga

El Deportivo se ha llevado dos batacazos consecutivos en Riazor, ante su público, en el momento de dar un paso al frente y consolidar su candidatura al ascenso directo tras un mes de noviembre perfecto. Era la oportunidad ideal, pero los resultados han sido todo lo opuesto a lo esperado. La sombra de la derrota se ha apoderado del ambiente blanquiazul tras dos duras bofetadas que han tumbado los buenos números que, hasta diciembre, había cosechado el equipo coruñés en su feudo. Sin embargo, Castellón y Real Sociedad B han conseguido los primeros dos triunfos visitantes, duplicando, además, los goles anotados en las anteriores siete jornadas.

«Hay que ser claros: para estar arriba, esto no vale, tenemos que dar más todos», expresó Mario Soriano tras acabar el partido. El Dépor fue superado por una Real Sociedad B que castigó la transición defensiva blanquiazul. El equipo txuri-urdin sacó máximo provecho de sus disparos a portería. Todos acabaron en gol, en un duelo en el que apenas tuvieron un 31% de posesión y una expectativa de gol de 1.18 xG, lo que habla de la eficacia de un equipo que, más allá de un inicio en el que estuvieron desajustados, lograron desarbolar el plan de partido blanquiazul.

No fue el día del Dépor, que se chocó una y otra vez ante Aitor Fraga, portero internacional en categorías inferiores y figura clave el fin de semana. Dejó nueve paradas en una noche perfecta para él.

El cuadro coruñés se marchó a casa con una preocupación: lo que sucede en su portería. La misión, de cara al Andorra y al 2026, es «recuperar esa solidez inmediatamente para poder seguir compitiendo al nivel que veníamos haciendo», expresó Antonio Hidalgo postpartido. En las últimas dos jornadas, ambas en Riazor, el Dépor ha encajado en su casa el doble de goles que en los anteriores siete partidos como local.

No fue tampoco el día de Antonio Hidalgo. El técnico volvió revolucionar al equipo con cambios ofensivos en busca de una remontada que se le resiste. Todavía, como técnico blanquiazul, no conoce dicha palabra. El Deportivo esta temporada, si empieza perdiendo, no es capaz de ganar. Ante el Valladolid (1-1) logró empatar el gol de Latasa. Contra el Almería, Yeremay igualó el 0-1 de Bonini. Y frente al Leganés, el equipo terminó equiparando el 2-0 inicial. Hasta ahora, nunca el equipo ha sido capaz de darle la vuelta al marcador en los siete partidos de Liga en los que empezó por debajo.

Solo ante el Castellón, precisamente en Riazor, el Deportivo empezó ganando y terminó perdiendo. La única vez este curso que un equipo logra remontarle el duelo al conjunto que dirige Antonio Hidalgo, especialista cuando se trata de castigar al contragolpe.

Riazor, a la zona media

El Deportivo ha caído a la novena plaza atendiendo a la puntuación cosechada como local tras las últimas dos derrotas. En su feudo, el equipo coruñés ha sacado 15 puntos de 27 posibles, con 13 goles a favor y nueve en contra. Por encima, equipos como el Racing de Santander (20), Real Sociedad B (18) o Sporting de Gijón (18).

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo cae a la zona media y agranda la diferencia con su versión como visitante después de equiparar sus partidos fuera de casa con los locales. Como visitante, nadie iguala a un Deportivo que suma 17 puntos, con 19 goles anotados y 11 en contra. El estilo de jugadores que tiene en plantilla Hidalgo hace que sus mejores virtudes florezcan en partidos en los que los rivales tienen que proponer más.

Los números son claros: el Deportivo ha anotado seis goles más de visitante que en Riazor; ha sumado un triunfo más; e, igualando las dos derrotas, suma un empate menos.