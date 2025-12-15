Copa del Rey
Arrasate: "Al Dépor hay que jugarle con valentía"
El técnico rival asegura que deberá sacar «un once competitivo» para pasar de ronda | No se reserva a nadie en su convocatoria, aunque Morlanes es baja
Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, advierte y arenga a los sustos antes de visitar Riazor en una eliminatoria que espera que sea muy difícil. «Respetamos al Dépor. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría, y vamos con todo. Pensamos que podemos necesitar todo», expresa el técnico, que no se reserva a ningún jugador en la convocatoria. «Jugamos en un estadio de Primera División, contra un equipo que puede estar en Primera, y una afición que desde luego lo es», añade sobre el duelo.
Arrasate espera ver a un Mallorca que no se confíe en Riazor porque a los blanquiazules «hay que jugarles con valentía y personalidad» para poder ganar. «Es un contexto en el que tenemos que imponernos. Habrá momentos que tocará defender porque tienen mucha calidad, necesitamos nuestra mejor versión ofensiva y defensiva», incide el entrenador vasco, quien destaca a Yeremay, un «grandísimo jugador» con un «gran talento» que, aunque todavía no ha jugado en Copa, cree que tendrá minutos.
El técnico del Mallorca utilizará a Abdón Prats, héroe en aquel play off de 2019 y delantero que tiene «un idilio con la Copa» que considera que hay que «aprovechar» en favor rojillo: «Él lo percibe y nos aprovecharemos». Manu Morlanes «terminó tocado» y «no llega».
