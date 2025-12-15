Así está la clasificación de Segunda: El Deportivo mantiene la segunda plaza

La derrota del Deportivo ante la Real Sociedad B hace mella en el equipo de Antonio Hidalgo, que se despega del Racing de Santander, aunque al menos pudo mantener la segunda posición, plaza de ascenso directo. Los blanquiazules marchan segundos la tabla, empatados a 32 puntos con el Almería, tercer clasificado, que no pudieron pasar por delante a los blanquiazules al perder en casa ante el Burgos: 1-2.

Las Palmas, que marcha cuarto con 31 puntos, a solo uno del Dépor, no pudo pasar del empate ante el Ceuta y eso que acariciaba la segunda plaza merced al gol de Clemente, pero llegó la igualada en el minuto 89.

El Deportivo no pudo aprovechar el tropiezo del Racing de Santander, que empató en casa ante el Leganés (1-1) en una jornada con varios resultados sorprendentes. El Valladolid cayó derrotado ante el Andorra (0-1), próximo rival del equipo coruñés. Los andorranos no ganaban en Liga desde septiembre y se recomponen a tiempo para el duelo del sábado que cerrará el 2025.

El Castellón, penúltimo victimario de los blanquiazules, tiene el lunes un duelo, a priori, sencillo. Recibe en Castalia al Mirandés.

Los puestos de descenso de Segunda División

La zona media se mantiene muy igualada. Apenas siete puntos separan al Sporting, séptimo, del Leganés, que marca el abismo sobre el descenso con 20 puntos, los mismos que posee el Granada, en la zona roja. Mirandés y Zaragoza, que sigue colista pese a su reacción en las últimas semanas, cierran una tabla en la que cada punto vale oro.