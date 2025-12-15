Hidalgo da la clave de la regularidad: "El que mejor sepa gestionar ese vaivén de emociones tendrá mucho hecho"

El Deportivo recibe en Riazor este martes (19.00) en Riazor al Mallorca en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hacía años que el conjunto blanquiazul no pisaba una fase tan avanzada, pero la plantilla ha tenido poco descanso para preparar el duelo. "Tengo bastante claro el once de mañana. Veremos si hay cambios o no. Saber que hace relativamente poco hemos jugado. Viene un rival importante, vamos a competir con todo", expresa el técnico, que advierte de algunos cambios para dar descanso a los futbolistas con más minutos.

Antonio Hidalgo no oculta que "lo más importante" es el partido del próximo fin de semana ante el Andorra. Deberá "elegir" y controlar las cargas físicas de una plantilla mermada por las bajas. No estarán Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero por lesión. Tampoco Samu Fernández, citado con la selección sub 19.

El Deportivo ha terminado la jornada en segunda posición pese a la derrota. Apenas ha concedido un punto de distancia con el Racing de Santander. Los equipos de arriba han tropezado, y por eso Hidalgo considera que es "muy importante" relativizar y tener tranquilidad en una temporada tan larga y con tantos giros de guion: "Siempre lo he dicho. Lo que parece bueno hoy puede ser muy malo mañana. El que mejor sepa gestionar ese vaivén de emociones tendrá mucho hecho". El técnico blanquiazul no resta importancia a las dos derrotas consecutivas, al contrario, una situación que "no gusta" al vestuario, pero considera que hay que tener claro que la competición "es larga" y anima a la afición a "acogerse a ese sufrimiento" del que habla diariamente.

"Lo cojo como una globalidad. Miro las 18 jornadas que llevamos, hay días mejores y peores. Esto va de sumar, de no encajar goles y hacer lo máximo posible", expresa sobre el partido ante la Real Sociedad B y el balance general del curso. Cree que es importante recuperar la estabilidad defensiva: "La solidez no la tuvimos. Es muy importante el equilibrio, más en un equipo como el nuestro".

La Copa del Rey interrumpe la Liga del Deportivo

Visto y analizado el partido del pasado sábado, el entrenador catalán se centra en lo que tiene delante: el Mallorca de Jagoba Arrasate. "Es un equipo de Primera, con una plantilla muy amplia, muchos recursos. Cualquier jugador nos va a exigir muchísimo. Tenemos que ver el tipo de partido que nos interesa", expresa sobre el equipo visitante, que viaja con todo a A Coruña, aunque previsiblemente, igual que en el lado blanquiazul, habrá alguna rotación. "Ellos juntan mucha gente por dentro, con mucho talento. Sus laterales pueden coger mucha altura según el día que les interese. Tienes que estar muy ajustado en la presión, ajustar cuando amenazan el espacio. Hacerles daño con balón, que estoy seguro de que podremos", explica sobre lo que espera del rival.

Respecto al once titular, habrá rotaciones. "En la parte de atrás no hay mucha gente disponible, pero necesitamos dar descanso a alguno", explica sobre la fatiga acumulada tras cuatro meses de competición. Así, nombres como Lucas Noubi o Diego Villares, sancionados la pasada semana, serán de la partida. También otros jugadores como Eric Puerto, Zakaria Eddahchouri o Cristian Herrera. Más dudas hay con la aprticipación de futbolistas que han tenido minutos en Copa, como Mulattieri, Rubén López o Fabi.

Hidalgo cree que será bueno tener un partido como el de este martes. La Copa, considera, mantiene a todo el grupo alerta: "Competir siempre es bueno, sobre todo cuando viene un equipo de Primera División. Competir siempre viene bien al grupo. Hay jugadores con menos minutos con ganas de competir".