RC Deportivo - Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey

El Deportivo recibe este martes (19.00) al Mallorca en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo coruñés ha clasificado tras vencer al Sabadell y al Sámano en las rondas previas, y vuelve a acoger el torneo copero varios años después, desde la visita del CA Osasuna. El encuentro será televisado por las cadenas de pago que tienen los derechos de la competición.

Antonio Hidalgo explicó en la previa "lo más importante" es el partido del próximo fin de semana ante el Andorra. Deberá "elegir" y controlar las cargas físicas de una plantilla mermada por las bajas. No estarán Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero por lesión. Tampoco Samu Fernández, citado con la selección sub 19.

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, advierte y arenga a los suyos antes de visitar Riazor en una eliminatoria que espera que sea muy difícil. «Respetamos al Dépor. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría, y vamos con todo. Pensamos que podemos necesitar todo», expresa el técnico, que no se reserva a ningún jugador en la convocatoria. «Jugamos en un estadio de Primera División, contra un equipo que puede estar en Primera, y una afición que desde luego lo es», añade sobre el duelo.

Horario del partido entre el Deportivo y el Mallorca

El equipo coruñés recibe en casa al equipo mallorquín, conjunto de Primera División que, tras ganar el fin de semana, ha salido del descenso.

En esta ocasión, el duelo ante el Mallorca en Riazor será el martes 16 de diciembre a las 19.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Mallorca

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Mallorca en la Copa será transmitido por los canales de pago, M+LALIGA 2 / LALIGA TV M2, que se pueden ver en las diversas plataformas. No se podrá seguir en abierto por la TVG.